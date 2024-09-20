سيزامل ساسي.. كشريدة يصل قطر لإتمام تعاقده مع الغرافة

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 10:59

كتب : FilGoal

وجدي كشريدة

وصل التونسي وجدي كشريدة إلى الدوحة العاصمة القطرية لإتمام انتقفاله إلى نادي الغرافة.

وخاض كشريدة آخر تجاربه مع نادي أترومتوس اليوناني قبل الاتفاق مع نادي الغرافة.

ونشر نادي الغرافة صور وصول كشريدة إلى الدوحة تمهيدا لإتمام التعاقد.

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وأوضح النادي القطري أن وجدي كشريدة سيخضع للفحص الطبي ثم سيوقع على عقود انضمامه بشكل رسمي.

كشريدة سيزامل مواطنه فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق، الذي يلعب في صفوف الغرافة منذ الموسم الماضي قادما من الدحيل.

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وجدي كشريدة كان قريبا من العودة غلى ناديه الذي شهد شهرته وهو النجم الساحلي لكن عرض الغرافة كان الأنسب للظهير الأيمن الدولي التونسي.

كشريدة الذي تدرج في الفئات السنية لنادي النجم الساحلي استمر بين صفوفه فريقه الأول بين عامي 2016-2021.

وفي صيق 2021 انتقل كشريدة إلى نادي ساليرنتانا الإيطالي ومنه إلى أتروميتوس اليوناني في صيف 2022.

وعلى المستوى الدولي لعب كشريدة 36 مباراة مع منتخب تونس وصنع 4 أهداف.

وجدي كشريدة النجم الساحلي الغرافة القطري
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