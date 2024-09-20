مواعيد مباريات الجمعة 20 سبتمبر والقنوات الناقلة - الزمالك في الكونفدرالية.. و3 محترفين

يشهد اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024، مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات الجمعة 20 سبتمبر والقنوات الناقلة.

ويلعب الزمالك أمام الشرطة الكيني ضمن إياب دور الـ32 من البطولة الكونفدرالية، بعدما حسم نتيجة مباراة الذهاب بهدف دون رد

وسيكون محمد عبد المنعم على موعد مع مباراة جديدة عندما يواجه فريقه نيس نظيره سانت إيتيان في الدوري الفرنسي.

وفي الدوري السعودي يلعب النصر بقيادة كريستيانو رونالدو ضد الاتفاق الذي يتولى تدريبه ستيفن جيرارد.

ويلعب أهلي جدة بقيادة رياض محرز وإيفان توني ضد ضمك الذي يضم لاعب الوسط المصري طارق حامد.

فيما سيكون محمد شريف مهاجم الخليج على موعد مع مواجهة الفيحاء ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

الكونفدرالية

الزمالك × الشرطة الكيني.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع على قناة أون تايم سبورتس بتعليق محمد الشاذلي، وأبو ظبي الرياضية بتعليق عصام عبده.

الدوري الفرنسي

نيس × سانت إيتيان.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري السعودي

الاتفاق × النصر.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع على قناة SSC SPORT 1.

أهلي جدة × ضمك.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا 10 دقائق.. وتذاع على قناة SSC SPORT 1.

الخليج × الفيحاء.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا 10 دقائق.. وتذاع على قناة SSC SPORT extra 2.