اسكواش - سداسي مصري في نصف نهائي بطولة باريس المفتوحة

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 00:51

كتب : محمد سمير

هانيا الحمامي - اسكواش

حسم ستة لاعبين مصريين تواجدهم في نصف نهائي بطولة باريس المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

وتقام منافسات بطولة باريس المفتوحة للرجال والسيدات حتى 21 سبتمبر الجاري كثاني بطولات الموسم الجديد.

واختتمت منافسات ربع النهائي مساء الخميس بتأهل مصطفى عسل لاعب نادي بالم هيلز على حساب مازن هشام.

أخبار متعلقة:
اسكواش - تأهل رباعي مصري لربع نهائي بطولة باريس المفتوحة اسكواش - 10 مصريين في ربع نهائي باريس المفتوحة اسكواش – نور الشريبني ومصطفى عسل يحصدان لقب بطولة مصر الدولية اسكواش – رباعي مصري في نهائي بطولة مصر المفتوحة

وتغلبت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز على الأمريكية أماندا صبحي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما نجحت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة في التغلب على فيروز أبو الخير بصعوبة بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 68 دقيقة.

أما على مستوى الرجال فودع طارق مؤمن بعد الخسارة أمام النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

واختتمت منافسات اليوم بفوز مصطفى عسل على مازن هشام بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتقام منافسات نصف النهائي مساء الجمعة على النحو التالي:

نور الشربيني × روان العربي (7:30 مساء)

علي فرج × البيروفي دييجو إلياس (8:15 مساء)

نوران جوهر × هانيا الحمامي (9:15 مساء)

مصطفى عسل × النيوزلاندي بول كول (10:00 مساء)

اسكواش هانيا الحمامي نوران جوهر مصطفى عسل
نرشح لكم
كرة يد - قرعة متوازنة لسيدات منتخب مصر في أمم إفريقيا كرة سلة - الاتحاد يستهل مشواره بدورة الوحدة بالفوز على منتخب الإمارات كرة يد - الدرع يقود فيزبريم لانتصار عريض على سان جيرمان بمشاركة يحيى خالد كرة شاطئية – قرعة أمم إفريقيا.. مصر رفقة المغرب في المجموعة الأولى كرة يد - بعد 25 عاما و18 بطولة.. الزمالك يعلن رحيل هشام السبكي كرة يد - علي زين يقود دينامو بوخارست لفوز جديد في دوري أبطال أوروبا اسكواش - 10 مصريين في ربع نهائي باريس المفتوحة اسكواش - تأهل رباعي مصري لربع نهائي بطولة باريس المفتوحة
أخر الأخبار
اسكواش - سداسي مصري في نصف نهائي بطولة باريس المفتوحة 6 ساعة | رياضات أخرى
تير شتيجن: أشعر بالأسف تجاه جارسيا.. وهذا ما حدث في طرده 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - قرعة متوازنة لسيدات منتخب مصر في أمم إفريقيا 6 ساعة | رياضة نسائية
أتليتكو يحقق فوزًا قاتلاً أمام لايبزيج في دوري الأبطال 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فلسطين تعلن قبول اعتذار الكويت ونقل مباراتهما إلى قطر 7 ساعة | الوطن العربي
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول إمكانية تأجيل مجموعات دوري الأبطال والكونفدرالية 7 ساعة | الكرة الإفريقية
صدق فليك.. تير شتيجن يكلف برشلونة الخسارة الأولى في الأبطال أمام موناكو  7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
لجنة فنية برئاسة علي أبو جريشة لاختيار الجهاز الفني الجديد لـ الإسماعيلي 7 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 إخلاء سبيل أحمد فتوح 4 ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس