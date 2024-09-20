اسكواش - سداسي مصري في نصف نهائي بطولة باريس المفتوحة

حسم ستة لاعبين مصريين تواجدهم في نصف نهائي بطولة باريس المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

وتقام منافسات بطولة باريس المفتوحة للرجال والسيدات حتى 21 سبتمبر الجاري كثاني بطولات الموسم الجديد.

واختتمت منافسات ربع النهائي مساء الخميس بتأهل مصطفى عسل لاعب نادي بالم هيلز على حساب مازن هشام.

وتغلبت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز على الأمريكية أماندا صبحي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما نجحت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة في التغلب على فيروز أبو الخير بصعوبة بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 68 دقيقة.

أما على مستوى الرجال فودع طارق مؤمن بعد الخسارة أمام النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

واختتمت منافسات اليوم بفوز مصطفى عسل على مازن هشام بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتقام منافسات نصف النهائي مساء الجمعة على النحو التالي:

نور الشربيني × روان العربي (7:30 مساء)

علي فرج × البيروفي دييجو إلياس (8:15 مساء)

نوران جوهر × هانيا الحمامي (9:15 مساء)

مصطفى عسل × النيوزلاندي بول كول (10:00 مساء)