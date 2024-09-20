تير شتيجن: أشعر بالأسف تجاه جارسيا.. وهذا ما حدث في طرده

أبدى مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة شعوره بالأسف حيال زميله إريك جارسيا الذي تعرض للطرد في خسارة برشلونة أمام موناكو 2-1.

وقال تير شتيجن في تصريحاته عقب المباراة: "الطرد حسم شكل المباراة، وأشعر بالسوء حيال إريك جارسيا".

وأضاف "في النهاية هذا يؤلمه، فقد اضطررنا للعب 80 دقيقة بلاعب أقل".

وعن تمريرته التي خسرها جارسيا بسبب ضغط تاكومي مينامينو وتسببت في طرده قال: "في النهاية هذا لا يهم. لم نفهم بعضنا البعض وحدث شيء لم يكن ينبغي حدوثه لنا سواء لي أو له".

وأكمل "ولكن في النهاية هي أشياء تحدث في كرة القدم ولا شيء يؤلم في هذه الهزيمة لأننا قاتلنا بـ 10 لاعبين، وحاولنا الحصول على نقطة على الأقل".

برشلونة الآن يقبع في المركز الثالث والعشرين بين 36 فريقا بلا نقاط في دوري أبطال أوروبا.

أما موناكو فارتقى إلى المركز الثاني عشر بـ 3 نقاط من الجولة الأولى.

أول 8 فرق تتأهل مباشرة إلى دور الـ 16، بينما تلعب الفرق من التاسع إلى الرابع والعشرين ملحقا مؤهلا.

ويحل يانج بويز السويسري ضيفا على برشلونة يوم 1 أكتوبر في الجولة الثانية.