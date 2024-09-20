كرة يد - قرعة متوازنة لسيدات منتخب مصر في أمم إفريقيا

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 00:39

كتب : محمد سمير

منتخب مصر سيدات - كرة يد

أسفرت قرعة أمم إفريقيا لسيدات كرة اليد عن مجموعة متوازنة لمنتخب مصر.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز إلى بطولة العالم.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الدرع يقود فيزبريم لانتصار عريض على سان جيرمان بمشاركة يحيى خالد كرة يد - بعد 25 عاما و18 بطولة.. الزمالك يعلن رحيل هشام السبكي كرة يد - علي زين يقود دينامو بوخارست لفوز جديد في دوري أبطال أوروبا كرة يد - الرابعة عشر.. منتخب مصر يتوج ببطولة إفريقيا للشباب أمام تونس

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: مصر - الكونغو - السنغال - الجزائر - كاب فيردي - كينيا.

المجموعة الثانية: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - تونس - غينيا - الكاميرون - أوغندا.

وكان منتخب سيدات مصر قد حقق المركز الثامن في النسخة الماضية عام 2022.

بينما تعتبر أنجولا البطل التاريخي لأمم إفريقيا للسيدات برصيد 15 مرة.

وفي آخر13 نسخة توجت أنجولا بـ 12 لقبا مقابل لقب وحيد حققته تونس في 2014.

وكان منتخب مصر للسيدات قريبا من الانسحاب ببطولة إفريقيا 2024 قبل أن يتراجع الاتحاد عن قراره ويشارك المنتخب بصورة طبيعية.

ماذا حدث؟

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد عدم مشاركة منتخب السيدات في بطولة إفريقيا 2024 في الكونغو والمؤهلة لكأس العالم رغم أن الفريق يتواجد حاليا في معسكر في المركز الأولمبي وقبل السفر إلى التشيك لخوض معسكر تحضيري.

ونشرت اللاعبات بيانا مشتركا عبر حساباتهم المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين عدم وجود أي تواصل معهم من قبل أي من أعضاء الاتحاد.

فيما ظهر عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد عبر قناة "صدى البلد" وأكد أن القرار جاء لترتيب وجهة استراتيجية لمنتخبات السيدات بعد النتائج غير الجيدة لفريقي 2004 و2006 في بطولتي العالم والناشئات اليف الجاري.

وأوضح أن الخطة الموضوعة لن تجني ثمارها في البطولة خاصة ان المنتخب احتل المركز الثامن والأخير في بطولة إفريقيا 2022.

كما أشار لوجود تخوف من الحرب الأهلي في الكونغو على اللاعبات وانتشار جدري القردة.

هذا بالإضافة لتحمل الاتحاد 5 ملايين جنيه تكلفة معسكر الفريق.

قبل أن يعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة محمد الأمين إلغاء قرار عدم مشاركة منتخب السيدات في البطولة الإفريقية المقرر اقامتها في الكونغو ومنحهم الفرصة كاملة بعد تدخل حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي وأشرف صبحي وزير الرياضة.

كرة يد سيدات مصر منتخب مصر للسيدات
نرشح لكم
اسكواش - سداسي مصري في نصف نهائي بطولة باريس المفتوحة كرة نسائية - سالي منصور تكشف أسباب رحيلها عن الأهلي بعد إعلان التعاقد معها كرة نسائية – مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول كواليس انضمام سالي منصور للشعلة بعد توقيعها مع الأحمر كرة نسائية - رغم إعلان الأهلي التعاقد معها.. سالي منصور تنضم لـ الشعلة السعودي اسكواش - تأهل رباعي مصري لربع نهائي بطولة باريس المفتوحة تنس - أنس جابر تعلن انسحابها من المتبقي بالموسم.. وموعد عودتها "القصة مستمرة".. برشلونة يعلن تجديد تعاقد أيتانا بونماتي كرة يد – بعد تدخل وزير الرياضة وحسن مصطفى.. مشاركة منتخب السيدات في بطولة إفريقيا
أخر الأخبار
اسكواش - سداسي مصري في نصف نهائي بطولة باريس المفتوحة 6 ساعة | رياضات أخرى
تير شتيجن: أشعر بالأسف تجاه جارسيا.. وهذا ما حدث في طرده 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - قرعة متوازنة لسيدات منتخب مصر في أمم إفريقيا 6 ساعة | رياضة نسائية
أتليتكو يحقق فوزًا قاتلاً أمام لايبزيج في دوري الأبطال 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فلسطين تعلن قبول اعتذار الكويت ونقل مباراتهما إلى قطر 7 ساعة | الوطن العربي
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول إمكانية تأجيل مجموعات دوري الأبطال والكونفدرالية 7 ساعة | الكرة الإفريقية
صدق فليك.. تير شتيجن يكلف برشلونة الخسارة الأولى في الأبطال أمام موناكو  7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
لجنة فنية برئاسة علي أبو جريشة لاختيار الجهاز الفني الجديد لـ الإسماعيلي 7 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 إخلاء سبيل أحمد فتوح 4 ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس