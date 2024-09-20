أتليتكو يحقق فوزًا قاتلاً أمام لايبزيج في دوري الأبطال

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 00:28

كتب : FilGoal

هدف أتليتكو مدريد القاتل أمام لايبزج

حقق أتليتكو مدريد الإسباني فوزًا قاتلاً، على حساب ضيفه لايبزيج الألماني بنتيجة 2-1، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ورغم تقدم لايبزيج مبكرًا في الدقيقة الرابعة عن طريق بنيامين سيسكو، إلا أن أنطوان جريزمان سدد صاروخية في الدقيقة 28 أدرك بها التعادل.

وبينما تتجه المباراة إلى التعادل، نجح خوسيه خيمينيز في إحراز هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90.

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ونجح أتليتكو في حصد أول 3 نقاط في مسابقة دوري الأبطال.

مواجهات أتليتكو: لايبزج- باريس سان جيرمان - باير ليفركوزن - بنفيكا - ليل - سالزبورج - براستيسلافا - سبارتا براجا.

مواجهات لايبزيج: أتلتيكو مدريد - ليفربول - إنتر - يوفنتوس - سبورتينج لشبونة - سلتيك - أستون فيلا - شتورم جراتس

وفي مباراة أخرى، فاز ستاد بريست الفرنسي على حساب شتورم جراتس النمساوي بهدفين لهدف، والتي أقيمت على ملعب "رودورو" في جانجان، بعد رفض الاتحاد الأوروبي طلب بريست باللعب على ملعبه فرانسيس لي باسيه.

تقدم ستاد بريست في الدقيقة 23 عن طريق هوجو ماجنيتي، فيما أدرك الفريق النمساوي التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق إديميلسون فيرنانديس.

وفي الشوط الثاني أحرز عبد الله ديبو سيما هدف الفوز لستاد بريست في الدقيقة 56.

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