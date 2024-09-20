فلسطين تعلن قبول اعتذار الكويت ونقل مباراتهما إلى قطر

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن تلقيه اعتذار من الكويت عن عدم لعب مباراة الفريقين في فلسطين كما سبقت الموافقة، وتم نقل المباراة إلى العاصمة القطرية الدوحة بناء على ذلك.

وجاء بيان الاتحاد الفلسطيني كالتالي:

تلقى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم رسالة من الاتحاد الكويتي تفيد باعتذار الأخير عن عدم لعب مباراة المنتخبين المقبلة لحساب تصفيات كأس العالم على أرض فلسطين بتاريخ 15 أكتوبر المقبل، وطلب نقل ملعب المباراة بعد موافقته مسبقا على اللعب في الأراضي الفلسطينية.

إننا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نتفهم تعقيدات هذا القرار ونقدر التواصل المدروس والمحترم من جانب إخواننا الكويتيين.

لطالما كانت الكويت داعما ثابتا لفلسطين، ويعكس هذا الدعم الروابط التاريخية العميقة بين شعبينا، ونحن نعنز بهذه العلاقة الأخوية.

بالرغم من تأكيدنا على جاهزيتنا التامة لاستضافة المباراة في فلسطين، إلا أننا نحترم الأسباب التي عبرت عنها الكويت، وقد اتفق الاتحادات على أن تقام المباراة في الدوحة، ونتطلع إلى مباراة عادلة وتنافسية بين المنتخبين.

نود أن نؤكد أن هذا الوضع مؤقت ويعود إلى الظروف الحالية التي نواجهها في فلسطين، حيث يتعرض شعبنا في غزة لإبادة جماعية.

نحن واثقون بأن هذه المحنة ستنتهي، وسنعمل جاهدين لضمان عودة منتخباتنا الوطنية للعب على أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.

يبقى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ملتزما بحق لعب مبارياته البيتية في القدس، فلسطين، ومنح جماهيرنا الوفية الفرصة لمشاهدة الإنجازات التاريخية لفريقهم على أرض الوطن. هذا حق لنا وسنواصل النضال من أجل تحقيقه بكل السبل الممكنة.

نؤكد أن هذا القرار لن يؤثر على العلاقات الأخوية العميقة التي تربطنا بالكويت، ونحن على ثقة بأن الفرص سوف تتاح مستقبلا للعب في فلسطين، مما يعزز الروابط بين البلدين.

وتلعب فلسطين المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، في المجموعة التي تضم الأردن والعراق والكويت وعمان وكوريا الجنوبية.

وحتى الآن تعادلت فلسطين مع كوريا بلا أهداف، وخسرت أمام الأردن 3-1.

ويلتقي "الفدائي" مع العراق يوم 10 أكتوبر، ثم الكويت يوم 15 أكتوبر.