صدق فليك.. تير شتيجن يكلف برشلونة الخسارة الأولى في الأبطال أمام موناكو 

في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة، سُئل هانزي فليك مدرب برشلونة عن تصريحات لاعبه جول كوندي بشأن استهداف النادي للفوز بكل البطولات المتاحة، وبما في ذلك دوري أبطال أوروبا.

إجابة فليك كانت واضحة وبسيطة: "يجب أن تصدقني حين أقول إن هذا هو الهدف في كل الأندية الكبيرة".

هذا هو الجزء الذي بدأت الحسابات والتعليقات الساخرة في تناوله، ولكنه أكمل قائلا: "يجب أن تكون في كامل تركيزك بنسبة 100% وإلا لن تملك فرصة في هذه البطولة"، ويمكننا إخباركم أن الرجل لم يخطئ على الإطلاق.

برشلونة تكبد الخسارة الأولى في دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد على يد مضيفه موناكو بهدفين مقابل هدف وحيد، والفضل يرجع أولا لشخص لم يكن في كامل تركيزه إطلاقا.

من يبدأ محادثة بهذه الطريقة؟ لقد جلست لتوي

10 دقائق فقط على انطلاق المباراة وشاهد إريك جارسيا البطاقة الحمراء تُشهر في وجهه.

وبينما يمكن استهدافه كما جرت العادة لأنه ربما ليس بالكفاءة اللازمة كمدافع، ولكن هذه المرة كان جارسيا ضحية لتمريرة سيئة للغاية من الحارس مارك أندريه تير شتيجن، الذي آثر التمرير لأكثر اللاعبين عرضة للضغط أمامه.

تاكومي مينامينو افتك الكرة أمام جارسيا واضطر الأخير لإسقاطه في محاولة لاسترجاع الكرة، فغادر الملعب مبكرا.

وفي الدقيقة 16 سجل ماجنس أكليوش هدف موناكو الأول بعد انطلاقة وتسديدة أمام مشاهدة تير شتيجن للكرة تسكن مرماه.

وسواء كانت صعبة أو سهلة، فإن الغضب التراكمي لجماهير برشلونة قد استمر في طريقه إليه.

لامين يامال أنقذ الموقف في الدقيقة 28 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة، ليعود التعادل إلى المباراة.

تعادل انكسر بانتقاد آخر لتير شتيجن في الدقيقة 35 بهدف من ويلفريد سينجو، ولكن التسلل الواضح أنقذ الألماني هذه المرة.

لا جدوى

مع انطلاق الشوط الثاني أجرى أدولف هوتر مدرب موناكو تبديله الأول بنزول ألكساندر جولوفين بدلا من لامين كامارا.

واستمرت تبديلات هوتر في الدقيقة 59 بنزول جورج إلينكينا بدلا من بريل إمبولو.

ثم حل الثنائي كايو هنريكي وفلوريان بالوجون بدلا من إلياس بن صغير وتاكومي مينامينو في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 71 سجل جورج إلينكينا هدف موناكو الثاني بعد انطلاقة فردية رائعة وتسديدة أخرى سكنت مرمى الحارس الألماني.

وتحرك فليك أخيرا في الدقيقة 79 بخروج لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وباو كوبارسي ونزول فيران توريس وسيرجي دومينيجيز وجيرارد مارتن.

ثم أتى بابلو توري بدلا من بيدري في الدقيقة 84.

وأخيرا تحصل موناكو على ركلة جزاء إثر سقوط فلوريان بالوجون أمام إنيجو مارتينيز، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم إلغاء الركلة.

هذا ليس مقياسا لشيء بما أنها الجولة الأولى، ولكن برشلونة الآن يقبع في المركز الثالث والعشرين بين 36 فريقا.

أما موناكو فارتقى إلى المركز الثاني عشر بـ 3 نقاط من الجولة الأولى.

أول 8 فرق تتأهل مباشرة إلى دور الـ 16، بينما تلعب الفرق من التاسع إلى الرابع والعشرين ملحقا مؤهلا.

ويحل يانج بويز السويسري ضيفا على برشلونة يوم 1 أكتوبر في الجولة الثانية.