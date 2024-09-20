لجنة فنية برئاسة علي أبو جريشة لاختيار الجهاز الفني الجديد لـ الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تشكيل لجنة فنية برئاسة علي أبو جريشة لاختيار الجهاز الفني الجديد للفريق.

وتوفي إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق يوم الأربعاء 11 سبتمبر عن عمر يناهز 57 عاما.

وكشف بيان الإسماعيلي عن تعيين لجنة فنية برئاسة علي أبو جريشة وعضوية كل من عماد سليمان ومحمود جابر وأشرف خضر لاختيار وترشيح الجهاز الفني الجديد.

وأعلن النادي الإسماعيلي انطلاق فترة إعداده للموسم الجديد غدا الجمعة الموافق 20 سبتمبر.

ويقود فترة الإعداد كل من الثلاثي أشرف خضر وأيمن كمال وأيمن خليل، خلفا للراحل إيهاب جلال.

ويستمر الثلاثي في عمله الأساسي لحين الاستقرار على تعيين جهاز فني جديد.

وتمكن الإسماعيلي من البقاء في الدوري الممتاز الموسم الماضي بصعوبة، إذ احتل المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.

ويعاني الدراويش من أزمة إيقاف القيد.

وقال نصر أبو الحسن رئيس النادي لـ FilGoal.com وفي قت سابق: "نعمل على دفع بقية مستحقات نور الزمان الزموري وجان موريل لحل أزمة إيقاف القيد".

واختتم "حكم فراس شواط ليس نهائيا ولدينا المزيد من الوقت لدفع الأموال المستحقة علينا في هذه القضية".

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية في بداية الشهر الجاري وتم نقله على أثرها لأحد مستشفيات مصر الجديدة.

وخاض إيهاب جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري.

وسبق لجلال قيادة أندية مصر للمقاصة وتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز وفاركو.

بينما خاض تجربة خارجية في الدوري الليبي عندما قاد فريق أهلي طرابلس.

وتولى إيهاب جلال قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة في أبريل 2022.

بينما آخر تجاربة التدربيية كانت مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس 2023.