رغم بيان وكيله.. اتحاد الكرة: ميكالي مديرا فنيا لمنتخب 2005 وتوقيع العقود الأحد

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 23:59

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - مصر الأولمبي - إسبانيا الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، عن الاتفاق مع روجيرو ميكالي لتولي تدريب منتخب مصر للشباب مواليد 2005.

وأوضح الكومي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "سيتم إنهاء كافة الإجراءات وتوقيع العقود يوم الأحد.

وعن مصير وائل رياض شيتوس المدير الفني لمنتخب 2005: "سيخوض شيتوس مع المنتخب تصفيات أمم إفريقيا، ثم يتولى ميكالي المسؤولية من بعده".

أخبار متعلقة:
المستشار القانوني لاتحاد الكرة: تعجبت من عقد فيتوريا.. وسأكشف تفاصيل أخرى مستقبلاً لحين تعيين جهاز فني جديد.. الإسماعيلي يبدأ الإعداد للموسم الجديد بقيادة ثلاثية مران الأهلي - فقرة بدنية لـ 30 دقيقة استعدادا لجور ماهيا.. وكولر يجتمع بالجهاز المعاون

يأتي ذلك رغم إرسال كايو زيلر وكيل البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، بيانا لوسائل الإعلام بشأن موقف المدرب من الاستمرار في مصر.

وكشف زيلر عن نية ميكالي الاستماع للعروض الأجنبية في الوقت الحالي بعدما لم يُكمل اتحاد الكرة اتفاقه.. للإطلاع على البيان إضغط هنا

وتستضيف مصر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب خلال الفترة من 12 حتى 27 نوفمبر المقبل فى القاهرة.

ونجح ميكالي في قيادة المنتخب الأولمبي للتأهل لنهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في المغرب والحصول على المركز الثاني، وكذلك الحصول على المركز الرابع في أولمبياد باريس للمرة الثالثة في تاريخ مصر.

كما كشف الكومي عن مصير رئاسة لجنة الحكام: "تم تكليف بعض أعضاء مجلس اتحاد الكرة بدراسة السير الذاتية للمرشحين للجنة الحكام، وسيتم الإعلان الأسبوع القادم عن هوية رئيس اللجنة

وأكمل: "لم يعرض اسم جمال الشريف لرئاسة لجنة الحكام، وإذا تم الاستقرار على اختيار رئيس لجنة حكام أجنبي فسيكون من قارة أوروبا".

ورحل فيتور بيريرا عن رئاسة لجنة الحكام بعد نهاية عقده بنهاية الموسم.

منتخب مصر منتخب الشباب ميكالي وائل رياض اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام
نرشح لكم
المستشار القانوني لاتحاد الكرة: تعجبت من عقد فيتوريا.. وسأكشف تفاصيل أخرى مستقبلاً وكيله: اتحاد الكرة لم يُكمل اتفاقه مع ميكالي.. والآن سنستمع للعروض الأجنبية مصر تستضيف تصفيات أمم إفريقيا للشباب.. وتغيير محتمل حال استضافة البطولة مصر تستضيف التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب في نوفمبر كرة شاطئية – قرعة أمم إفريقيا.. مصر رفقة المغرب في المجموعة الأولى تصنيف فيفا - منتخب مصر يصعد 5 مراكز.. ولا تغيير في وضع الأوائل "ربما يكون من أبلغه بموافقتي كذب عليه".. الحضري وبركات يرويان تفاصيل خلافهما بسبب سوريا الحضري: إيهاب جلال تحمل المسؤولية كاملة في المنتخب.. وصلاح فعل شيئا نادرا معه
أخر الأخبار
اسكواش - سداسي مصري في نصف نهائي بطولة باريس المفتوحة 2 ساعة | رياضات أخرى
تير شتيجن: أشعر بالأسف تجاه جارسيا.. وهذا ما حدث في طرده 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - قرعة متوازنة لسيدات منتخب مصر في أمم إفريقيا 2 ساعة | رياضة نسائية
أتليتكو يحقق فوزًا قاتلاً أمام لايبزيج في دوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فلسطين تعلن قبول اعتذار الكويت ونقل مباراتهما إلى قطر 2 ساعة | الوطن العربي
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول إمكانية تأجيل مجموعات دوري الأبطال والكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
صدق فليك.. تير شتيجن يكلف برشلونة الخسارة الأولى في الأبطال أمام موناكو  2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
لجنة فنية برئاسة علي أبو جريشة لاختيار الجهاز الفني الجديد لـ الإسماعيلي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 إخلاء سبيل أحمد فتوح 4 ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس