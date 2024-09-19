رغم بيان وكيله.. اتحاد الكرة: ميكالي مديرا فنيا لمنتخب 2005 وتوقيع العقود الأحد

كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، عن الاتفاق مع روجيرو ميكالي لتولي تدريب منتخب مصر للشباب مواليد 2005.

وأوضح الكومي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "سيتم إنهاء كافة الإجراءات وتوقيع العقود يوم الأحد.

وعن مصير وائل رياض شيتوس المدير الفني لمنتخب 2005: "سيخوض شيتوس مع المنتخب تصفيات أمم إفريقيا، ثم يتولى ميكالي المسؤولية من بعده".

يأتي ذلك رغم إرسال كايو زيلر وكيل البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، بيانا لوسائل الإعلام بشأن موقف المدرب من الاستمرار في مصر.

وكشف زيلر عن نية ميكالي الاستماع للعروض الأجنبية في الوقت الحالي بعدما لم يُكمل اتحاد الكرة اتفاقه.. للإطلاع على البيان إضغط هنا

وتستضيف مصر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب خلال الفترة من 12 حتى 27 نوفمبر المقبل فى القاهرة.

ونجح ميكالي في قيادة المنتخب الأولمبي للتأهل لنهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في المغرب والحصول على المركز الثاني، وكذلك الحصول على المركز الرابع في أولمبياد باريس للمرة الثالثة في تاريخ مصر.

كما كشف الكومي عن مصير رئاسة لجنة الحكام: "تم تكليف بعض أعضاء مجلس اتحاد الكرة بدراسة السير الذاتية للمرشحين للجنة الحكام، وسيتم الإعلان الأسبوع القادم عن هوية رئيس اللجنة

وأكمل: "لم يعرض اسم جمال الشريف لرئاسة لجنة الحكام، وإذا تم الاستقرار على اختيار رئيس لجنة حكام أجنبي فسيكون من قارة أوروبا".

ورحل فيتور بيريرا عن رئاسة لجنة الحكام بعد نهاية عقده بنهاية الموسم.