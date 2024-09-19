المستشار القانوني لاتحاد الكرة: تعجبت من عقد فيتوريا.. وسأكشف تفاصيل أخرى مستقبلاً

عبر محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة، عن تعجبه من الصيغة التي تم بها تحرير عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، مؤكدا أنه لم يطلع على العقد.

وتولى فيتوريا البالغ 53 عاما، تدريب المنتخب المصري خلال الفترة من يوليو 2022 حتى فبراير 2024.

وأقيل فيتوريا من منصبه بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية في الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وقال الماشطة في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورس: "عند إنهاء التعاقد حدثت مفاوضات بين اتحاد الكرة وفيتوريا، وبالفعل تم تحويل المبلغ الذي طالب به".

وأضاف: "أرفض تسمية ما تقاضاه فيتوريا بعد إنهاء العقد بالشرط الجزائي أو تعويض، وإنما المبلغ الذي تم الاتفاق عليه في حالة عدم إكمال مدة العقد".

وأكمل مستشار اتحاد الكرة: "بعد الاتفاق وتحويل المبلغ تفاجأت بطلب فيتوريا الحصول على كامل عقده الـ4 مليون يورو ومقاضاة الاتحاد المصري دوليا".

ورفضت لجنة أوضاع اللاعبين بـ فيفا قبول دعوى فيتوريا والتي طالب فيها الاتحاد المصري بكامل عقده والبالغ قيمته 4 مليون يورو.

وكشف الماشطة عن تفاصيل القضية: "عملت على بعض الدفوع القانونية من خلال العقد المبرم، وبالفعل حصلنا على حكم بعدم قبول دعوى فيتوريا، كنت أتمنى أن تكون العلاقة مع المدرب البرتغالي أفضل من ذلك ونحن نحترم الأجانب الذين يعملون في مصر".

ونفى ما تم تداوله عن وجود فارق بين العقد بلغتيه العربية والإنجليزية: "لا فارق بين العقد العربي والإنجليزي لفيتوريا وما تم تداوله عن وجود اختلاف بينهما لا أساس له من الصحة، وسأحكي مستقبلاً عن تفاصيل أخرى في العقد تجنبا لاستئناف فيتوريا على رفض دعواه".

وسبق وأن عرض فيتوريا الحصول على 500 ألف يورو فقط يشملون قيمة الشرط الجزائي بالإضافة لراتب نصف شهر متأخر وأتعاب المحامي.

ولكن الاتحاد المصري رفض وأرسل قيمة الشرط الجزائي فقط، ورفض فيتوريا استلام المبلغ وتقدم بشكوى للحصول على عقده كاملا.

ويرى فيتوريا أن أحد بنود التعاقد تعتبر كثغرة وتسمح له في تحصيل عقده كاملا حال تمت إقالته.

ولم يحقق منتخب مصر الفوز في أي مباراة بالبطولة مكتفيا بـ 4 تعادلات متتالية.

وخلال مشوار فيتوريا مع منتخب مصر لم يخسر سوى مباراة واحدة جاءت ضد تونس وديا.

وفي 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر 1.

وكان فيتوريا ثاني مدرب برتغالي يتولى تدريب منتخب مصر بعد مواطنه كارلوس كيروش.