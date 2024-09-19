كرة سلة - الاتحاد يستهل مشواره بدورة الوحدة بالفوز على منتخب الإمارات

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 22:55

كتب : هاني العوضي

فريق الاتحاد - كرة سلة

افتتح الاتحاد السكندري مشواره في دورة الوحدة الدولية لكرة السلة المقامة في أبو ظبي بالفوز على منتخب الإمارات.

وتغلب الاتحاد السكندري على منتخب الإمارات بنتيجة 106-83 في الجولة الافتتاحية.

وتقام البطولة بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي والفتح الرباطي المغربي والحكمة اللبناني والكرخ العراقي والبشائر العماني ومنتخب الإمارات بجانب الاتحاد السكندري.

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ويشارك الاتحاد في تلك البطولة من أجل الاستعداد لخوض منافسات البطولة العربية للأندية في الإسكندرية.

وكشف أحمد عمر المدير الفني لـ FilGoal.com: "هدفنا من البطولة هو الإعداد الجيد والتجهيز للبطولة العربية والموسم الجديد".

وتابع "هدفنا الأساسي بغض النظر عن النتائج هو انسجام المنضمين حديثا مع الفريق".

واختتم تصريحاته "انضم إلينا منذ أيام قليلة المحترف جوردان واللاعب ياسين عبد الوهاب".

ويستضيف نادي الاتحاد السكندري النسخة رقم 36 من البطولة العربية للأندية، وتقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل في مدينة الإسكندرية.

وتشارك أندية الاتحاد السكندري وسبورتنج وسموحة في منافسات البطولة العربية.

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: الاتحاد السكندري - جمعية سلا المغربي - الأنطوني اللبناني - الوحدة الإماراتي.

المجموعة الثانية: العربي القطري - سموحة - الشارقة الإماراتي - كاظمة الكويتي.

المجموعة الثالثة: بيروت اللبناني - السيب العماني - القادسية الكويتي - البطائح الإماراتي.

المجموعة الرابعة: الغرافة القطري - ترجي درارية الجزائري - سبورتنج - شعب حضر موت اليمني.

وكان فريق بيروت اللبناني قد حقق لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في الدوحة بمشاركة الاتحاد والأهلي من مصر، بالفوز على سلا المغربي في النهائي.

وحقق الاتحاد السكندري لقب البطولة سبع مرات سابقة آخرها عام 2019 بالمغرب.

كرة سلة الاتحاد السكندري
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