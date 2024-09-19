كرة يد - الدرع يقود فيزبريم لانتصار عريض على سان جيرمان بمشاركة يحيى خالد

نجح يحيى الدرع في قيادة فيزبريم المجري لانتصار عريض على حساب باريس سان جيرمان في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وتغلب فيزبريم على باريس سان جيرمان بنتيجة 41-28 في الجولة الثانية من المسابقة.

ونجح يحيى الدرع في تسجيل ثلاثة أهداف بفوز فريقه التاريخي على باريس سان جيرمان.

كما شارك يحيى خالد المنتقل حديثا إلى باريس سان جيرمان وسجل ثلاثة أهداف هو الآخر.

وألحق فيزبريم بباريس سان جيرمان أكبر هزيمة في تاريخ النادي الفرنسي بالبطولات الأوروبية منذ 19 عاما.

وفي نفس المجموعة نجح سبورتنج لشبونة في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي.

وتغلب الفريق البرتغالي على فريدريكيا الدنماركي بنتيجة 37-19 في الجولة الثانية.

وشهد اللقاء غياب محمد علي حارس مرمى سبورتنج لشبونة.

وبذلك يتقاسم صدارة المجموعة الثلاثي لشبونة بقيادة محمد علي، وفيزبريم بقيادة يحيى الدرع ودينامو بوخارست بقيادة علي زين بـ 4 نقاط لكل فريق.

وتقام منافسات الجولة الثالثة يوم 25 سبتمبر الجاري.

وتم تقسيم الـ 16 فريقا على مجموعتين إذ تضم كل مجموعة 8 فرق.

وتضم المجموعة الأولى أندية دينامو بوخارست الروماني وسبورتنج لشبونة البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وفيزبريم المجري وفوكس برلين الألماني وويسلا بلوك البولندي وإيروفارم بيليستر المقدوني وفريديريكا الدنماركي.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى ربع النهائي مباشرة.

بينما الفرق من الثالث إلى السادس يلعبون مع رباعي المجموعة الثانية ليتأهل أربعة فرق في النهاية لربع النهائي.

وتضم المجموعة الأولى رباعي مصري على أربعة أندية مختلفة.

إذ يلعب علي زين مع دينامو بوخارست بينما محمد علي حارس المرمى مع سبورتنج لشبونة، ويحيى خالد مع باريس سان جيرمان وأخيرا يحيى الدرع مع فيزبريم المجري.