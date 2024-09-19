لحين تعيين جهاز فني جديد.. الإسماعيلي يبدأ الإعداد للموسم الجديد بقيادة ثلاثية

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 22:11

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أعلن النادي الإسماعيلي انطلاق فترة إعداده للموسم الجديد غدا الجمعة الموافق 20 سبتمبر.

ويقود فترة الإعداد كل من الثلاثي أشرف خضر وأيمن كمال وأيمن خليل، خلفا للراحل إيهاب جلال.

ويستمر الثلاثي في عمله الأساسي لحين الاستقرار على تعيين جهاز فني جديد.

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وكان حلمي طولان المدير الفني السابق لسيراميكا كليوباترا قريبا من قيادة الإسماعيلي في الموسم الجديد.

وتمكن الإسماعيلي من البقاء في الدوري الممتاز الموسم الماضي بصعوبة، إذ احتل المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.

ويعاني الدراويش من أزمة إيقاف القيد.

وقال نصر أبو الحسن رئيس النادي لـ FilGoal.com وفي قت سابق: "نعمل على دفع بقية مستحقات نور الزمان الزموري وجان موريل لحل أزمة إيقاف القيد".

واختتم "حكم فراس شواط ليس نهائيا ولدينا المزيد من الوقت لدفع الأموال المستحقة علينا في هذه القضية".

وتوفي إيهاب جلال يوم الأربعاء 11 سبتمبر عن عمر يناهز 57 عاما.

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية في بداية الشهر الجاري وتم نقله على أثرها لأحد مستشفيات مصر الجديدة.

وخاض إيهاب جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري.

وسبق لجلال قيادة أندية مصر للمقاصة وتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز وفاركو.

بينما خاض تجربة خارجية في الدوري الليبي عندما قاد فريق أهلي طرابلس.

وتولى إيهاب جلال قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة في أبريل 2022.

بينما آخر تجاربة التدربيية كانت مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس 2023.

الإسماعيلي الدوري المصري إيهاب جلال
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