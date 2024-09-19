تيباس: برشلونة سيتعرض لعقوبة.. ولابورتا متفائل أكثر من اللازم

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية عن اعتقاده بتوقيع عقوبة قضائية على برشلونة في قضية دفعه لمبالغ لنائب رئيس لجنة الحكام السابق إنريكيز نيجريرا.

وقال تيباس في تصريحاته لصحيفة "آس" الإسبانية: "على المستوى الرياضي سقطت القضية بالتقادم، والآن الأمر أمام القضاء".

وأضاف "قدمنا بعض المستندات المعينة للتحقيق في هذه القضية، ولكن لم يتم إثبات أن الحكام تلقوا أي أموال ولا أعتقد أن ذلك يمكن إثباته".

وأوضح "برشلونة دفع لنيجريرا بعض الأموال، ونيجريرا باع لبرشلونة إمكانية التأثير على الحكام، هذا فساد رياضي واضح، رغم أنه فساد إلا أنه لا يرقى لمستوى الشراء المباشر".

وكشف "أعتقد أن برشلونة سيتم معاقبته ولكن ليس بالقوة التي يبني لأجلها ريال مدريد قصته".

وعن وضع برشلونة الاقتصادي قال: "ليس بالسوء الذي يظنه الناس، فحين تولى لابورتا الرئاسة أعلن عن خسائر حجمها 560 مليون يورو، يجب أن يدفع أحد ثمن هذه الخسائر، وفوقها كان لديه فاتورة رواتب تصل إلى 600 مليون يورو".

وأوضح "الآن مع عقد نايكي وتخفيض فاتورة الرواتب بـ 200 مليون يورو يمكن لبرشلونة الوصول إلى وضع 1:1 بحلول يناير".

وأكمل "اضطررنا لحظر الرافعات لأن هناك طابور من الأندية أراد تقليد برشلونة".

وتابع "الرافعات الآن تم تحديدها إلى 5% فقط من عوائد النادي. لا يمكنك الإنفاق بعوائد المستقبل".

واختتم "لابورتا شخص متفائل أكثر من اللازم. يجب أن يحد من تفاؤله وأن يتم كبح جماحه. كرئيس لليجا، هدفي ليس بالضرورة التوافق مع رغبات رؤساء الأندية".

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