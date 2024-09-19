سقوط أصحاب الأرض - ليفركوزن يكتسح فينورد وبنفيكا يعبر ريد ستار بدوري الأبطال

حقق باير ليفركوزن الألماني، وبنفيكا البرتغالي، فوزين خارج الديار في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ليفركوزن حل ضيفا على فينورد الهولندي، فيما سافر بنفيكا إلى صربيا لمواجهة ريد ستار بلجراد.

ونجح الضيفان في تحقيق الفوز، وبأهداف جميعها جاءت في الشوط الأول.

فينورد وليفركوزن

نجح ليفركوزن صاحب ثنائية الدوري والكأس الألمانيين الموسم الماضي، في تحقيق فوز عريض على فينورد برباعية نظيفة.

افتتح فيرتز الأهداف في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، قبل أن يضيف أليخاندرو جريمالدو الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وعاود فيرتز مجددًا ليسجل الهدف الثالث بعد عرضية رائعة من جيرمي فريمبونج ليتابعها اللاعب الألماني في الشباك في الدقيقة 36.

وقبل نهاية الشوط الأول أضاف إدمون تابسوبا الهدف الرابع برأسية فشل حارس فينورد في التعامل معها لتسكن الشباك.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة وسط هدوء المباراة.

ونجح ليفركوزن في تحقيق الفوز الأول بدوري الأبطال.

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مواجهات ليفركوزن: إنتر - ليفربول - ميلان - أتلتيكو مدريد - سالزبورج - فينورد - سبارتا براجا - بريست

مواجهات فينورد: بايرن ميونيخ - مانشستر سيتي - باير ليفركوزن - بنفيكا - سالزبورج - ليل - سبارتا براجا - جيرونا

ريد ستار وبنفيكا

حقق بنفيكا فوزًا على حساب ريد ستار بنتيجة 2-1.

تقدم بنفيكا بهدفين في الشوط الأول عن طريق اللاعب كريم أكتورك أوجلو الوافد الجديد القادم من جالاتا سراي، في الدقيقة التاسعة بعد متابعة تسديدة في الشباك مسجلا التقدم للضيوف.

وأضاف أوركون كوكتشو الهدف الثاني في الدقيقة 29 من ضربة حرة مباشرة سكنت نفس زاوية الحارس.

كوكتشو ثالث أغلى صفقة في تاريخ الدوري البرتغالي بعد إنزو فيرنانديز وداروين نونيز.

وانضم كوكتشو من فينورد إلى بنفيكا في صيف 2023.

وفي الشوط الثاني نجح ميسلون لاعب ريد ستار في تقليص الفارق في الدقيقة 86، وسط محاولات صربية في اللحظات الأخيرة لإدراك التعادل، ولكن نجح بنفيكا في الخروج بنقاط المباراة الثلاث.

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مواجهات بنفيكا: النجم الأحمر، وبرشلونة، وبايرن ميونيخ، وأتلتيكو مدريد، ويوفنتوس، وفينورد، وبولونيا، وموناكو.

مواجهات ريد ستار: بنفيكا، وبرشلونة، وإنتر، وميلان، وأيندهوفن، ويانج بويز، وشتوتجارت، وموناكو.