أكانجي عن لون القميص الجديد لمانشستر سيتي: مررت الكرة للحكم معتقدا أنه برناردو

كشف مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي عن سبب تمريره الكرة لحكم الراية خلال مواجهة فريقه أمام إنتر في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وتعادل سيتي وإنتر سلبيا دون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، على ملعب الاتحاد.

وقال أكانجي في تصريحات لشبكة بي ان سبورتس: "أحببت القميص الجديد، ولكن ربنا يجب على الحكم ارتداء لون آخر".

وأضاف: "مررت الكرة إلى الحكم واعتقدت أنه برناردو سيلفا، ولكن عدا ذلك أنا أحببت الطقم وأتطلع للعب به كثيرًا".

ولعب مانشستر سيتي بقميصه الجديد الرابع خلال مواجهة إنتر، والذي تسبب في مشاكل للاعبين.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

وفقد مانشستر سيتي نقاطا على ملعبه للمرة الأولى منذ خمس سنوات في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا أمام كل من إنتر وسلوفان براتيسلافا وسبارتا براج وسبورتنج لشبونة وفينورد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وكلوب بروج.

وتقام منافسات الجولة الثانية يوم 1 أكتوبر المقبل.