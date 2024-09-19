مران الأهلي - فقرة بدنية لـ 30 دقيقة استعدادا لجور ماهيا.. وكولر يجتمع بالجهاز المعاون

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 21:00

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

واصل فريق الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة جور ماهيا الكيني على استاد القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة جور ماهيا الكيني مساء السبت المقبل في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت التدريبات فقرات بدنية لمدة 30 دقيقة قبل الانتقال لتنفيذ الجوانب الخططية وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

أخبار متعلقة:
مران الأهلي - أشرف داري يشارك في التدريبات الجماعية استعدادا لـ جور ماهيا مران الأهلي - الفريق يختتم تدريبه الوحيد قبل مواجهة جور ماهيا مران الأهلي - ظهور أول لـ داري.. وانتظام الدوليين خبر في الجول - كهربا يتغيب عن مران الأهلي ويبلغ الجهاز الفني بالسبب.. وموقفه من العقوبة

وواصل الأهلي تدريباته بقيادة مارسيل كولر المدير الفني بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء.

وشارك أشرف داري في التدريبات الجماعية أمس الأربعاء.

وكان الأهلي قد أعلن حصوله على موافقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تسلم الدرع عقب مباراة جور ماهيا.

وتوج بلقب الدوري المصري لموسم 2023 - 2024 وللمرة الـ 44 في تاريخه.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت في وقت سابق أن تأخر تسليم الدرع من الموسم الماضي جاء بطلب من الأهلي ليكون لاعبيه والمدرب حاضرين بعد حصولهم على فترة إجازة.

وبدأ الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على جورماهيا بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو هدفين، وهدف من رامي ربيعة.

وتقام مباراة العودة في استاد القاهرة الدولي وتنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيلعب الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر عقب خوض مباراة جور ماهيا.

مران الأهلي تدريبات الأهلي جور ماهيا
نرشح لكم
لجنة فنية برئاسة علي أبو جريشة لاختيار الجهاز الفني الجديد لـ الإسماعيلي رغم بيان وكيله.. اتحاد الكرة: ميكالي مديرا فنيا لمنتخب 2005 وتوقيع العقود الأحد لحين تعيين جهاز فني جديد.. الإسماعيلي يبدأ الإعداد للموسم الجديد بقيادة ثلاثية الزمالك يشكر مودرن سبورت بسبب ملعب التدريب كما كشف في الجول - إعارة يوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا خبر في الجول - حرس الحدود يضم روقا لمدة موسمين خبر في الجول - كولر يدرس الدفع بـ داري أمام جور ماهيا المتحدة للرياضة: احتفالية لتسليم درع الدوري لـ الأهلي عقب مواجهة جورماهيا
أخر الأخبار
اسكواش - سداسي مصري في نصف نهائي بطولة باريس المفتوحة 2 ساعة | رياضات أخرى
تير شتيجن: أشعر بالأسف تجاه جارسيا.. وهذا ما حدث في طرده 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - قرعة متوازنة لسيدات منتخب مصر في أمم إفريقيا 2 ساعة | رياضة نسائية
أتليتكو يحقق فوزًا قاتلاً أمام لايبزيج في دوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فلسطين تعلن قبول اعتذار الكويت ونقل مباراتهما إلى قطر 2 ساعة | الوطن العربي
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول إمكانية تأجيل مجموعات دوري الأبطال والكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
صدق فليك.. تير شتيجن يكلف برشلونة الخسارة الأولى في الأبطال أمام موناكو  3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
لجنة فنية برئاسة علي أبو جريشة لاختيار الجهاز الفني الجديد لـ الإسماعيلي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 إخلاء سبيل أحمد فتوح 4 ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس