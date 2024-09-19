مران الأهلي - فقرة بدنية لـ 30 دقيقة استعدادا لجور ماهيا.. وكولر يجتمع بالجهاز المعاون

واصل فريق الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة جور ماهيا الكيني على استاد القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة جور ماهيا الكيني مساء السبت المقبل في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت التدريبات فقرات بدنية لمدة 30 دقيقة قبل الانتقال لتنفيذ الجوانب الخططية وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

وواصل الأهلي تدريباته بقيادة مارسيل كولر المدير الفني بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء.

وشارك أشرف داري في التدريبات الجماعية أمس الأربعاء.

وكان الأهلي قد أعلن حصوله على موافقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تسلم الدرع عقب مباراة جور ماهيا.

وتوج بلقب الدوري المصري لموسم 2023 - 2024 وللمرة الـ 44 في تاريخه.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت في وقت سابق أن تأخر تسليم الدرع من الموسم الماضي جاء بطلب من الأهلي ليكون لاعبيه والمدرب حاضرين بعد حصولهم على فترة إجازة.

وبدأ الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على جورماهيا بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو هدفين، وهدف من رامي ربيعة.

وتقام مباراة العودة في استاد القاهرة الدولي وتنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيلعب الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر عقب خوض مباراة جور ماهيا.