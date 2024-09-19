الزمالك يشكر مودرن سبورت بسبب ملعب التدريب

تقدم نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالشكر لنظيره وليد دعبس رئيس مودرن سبورت بسبب ملعب التدريب الخاص بالأخير.

وسمح مودرن سبورت لفريق الزمالك بالتدريب على ملعبه الخاص باستاد القاهرة ضمن استعدادات الأبيض لمواجهة الشرطة الكيني.

ويلعب الزمالك أمام الشرطة الكيني مساء غدا الجمعة ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

"يتقدم مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب بالشكر لوليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، وأعضاء مجلس إدارة ناديه على السماح للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بالتدريب اليوم الخميس على الملعب الخاص بمودرن سبورت باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني في الكونفدرالية".

"يأتي ذلك في ظل العلاقات الطيبة التي تربط نادي الزمالك ونادي مودرن سبورت ومسؤوليه، وللتأكيد على روح التعاون بين الناديين لصالح الرياضة المصرية".

يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بالشكر للدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت ⚪️#Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولًا pic.twitter.com/mgOqmKngDX — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 19, 2024

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.