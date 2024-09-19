الزمالك بالزي الأزرق أمام الشرطة الكيني

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 20:37

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله السعيد - الزمالك ضد الشرطة الكيني

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عن ارتداء الفريق للقميص الأزرق الفاتح.

وسيرتدي الزمالك أيضا السروال الأسودن بينما سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الوردي.

على الجانب الآخر سيرتدي فريق الشرطة الكيني زيه باللون الأصفر الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون البرتقالي.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك عمرو أبو العز المدير الإداري وعبد الله حسين إداري الفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، بجانب مسؤولي نادي الشرطة الكيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء غداً الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

الزمالك الشرطة الكيني الكونفدرالية
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