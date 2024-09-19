وكيله: اتحاد الكرة لم يُكمل اتفاقه مع ميكالي.. والآن سنستمع للعروض الأجنبية

أرسل كايو زيلر وكيل البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، بيانا لوسائل الإعلام بشأن موقف المدرب من الاستمرار في مصر.

وكشف زيلر عن نية ميكالي الاستماع للعروض الأجنبية في الوقت الحالي بعدما لم يُكمل اتحاد الكرة اتفاقه.

وجاء بيان إعلامي من كايو زيلر وكيل روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي كالآتي:

"عقدنا اجتماعا فور بعد وصولنا إلى القاهرة يوم 12 أغسطس بين المدرب ميكالي ومحمد بركات المشرف على المنتخب الأولمبي ورئيس ونائب رئيس اتحاد الكرة -جمال علام وخالد الدرندلي- وتم الاتفاق على الشروط الخاصة بالعقد الجديد".

"في يوم 13 أغسطس تم صياغة النسخة الأولى من العقد وتسليمها لاتحاد الكرة، وطلب الاتحاد بعض التعديلات يوم 28 أغسطس واتفقت جميع الأطراف على النسخة النهائية من العقد، سمعت من اتحاد الكرة أن الصفقة تمت".

"منذ ذلك الحين وأنا كوكيل ميكالي في القاهرة وأنتظر توقيع اتحاد الكرة على العقد، يزعم الاتحاد أنه يحتاج إلى خطاب من الوزير يأذن له بتوقيع العقد وأن هذا الخطاب لم يصل أبدا".

"حتى الآن لم يصلني رد من اتحاد الكرة وللأسف لا يمكننا الانتظار إلى الأبد، سأغادر مصر اليوم الخميس ومن الآن سنستمع مرة أخرى لأي عروض من الخارج، كنا قد أغلقنا آذاننا أمام العروض الأجنبية في 12 أغسطس لأننا اتفقنا على بقاء ميكالي في مصر".

"هذه هي الحقائق ومن المهم أن نقول نية المدرب ميكالي كانت دائما البقاء في مصر ومواصلة مشروع تطوير الجيل الجديد من الفراعنة".

"تضمن المشروع عقدا لمدة 4 سنوات ويستهدف أولمبياد لوس أنجلوس 2028، كان الهدف هو بناء طاقم فني أكثر تأهيلا وجلب محترفين من ذوي المستوى العالي إلى مصر لتطوير الجيل القادم والوصول إلى مستوى أعلى".

"أعتقد أنه إذا تمكنا من الوصول إلى المركز الرابع ووضع 6 لاعبين في الفريق الأول بالموارد والوقت المتاح لنا لأولمبياد باريس، فيمكننا فعل المزيد من الموارد والوقت".

"لم يوقع ميكالي عقدا كمدرب لمنتخب تحت 20 عاما، بل كان يهدف لتعزيز تطوير الجيل الأولمبي الجديد في اتفاقية طويلة الأجل".

"أتقدم بامتناني لجميع الأصدقاء في وسائل الإعلام، كنتم شركاء مهمين خلال العامين الماضيين لإعلام الشعب المصري بعملنا مع الفريق الأولمبي".

"أتمنى أن أتمكن من رؤيتم مرة أخرى قريبا، ستظل أبواب قلوبنا مفتوحة دائما لمصر ونأمل أن نتمكن من أسر صداقتكم مدى الحياة".

وانتشرت تقارير في الأيام الأخيرة حول رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم في الاستفادة من قدرات ميكالي في منصب آخر بعد نهاية رحلته مع المنتخب الأولمبي.

تحت قيادة ميكالي تأهل الفراعنة لنصف نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس، لكنهم خسروا أمام فرنسا بنتيجة 1-3 بعد الوصول لوقت إضافي، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وفي مباراة الميدالية البرونزية سقط المنتخب الأولمبي المصري بشكل مريع أمام نظيره المغربي الذي انتصر بسداسية دون مقابل.