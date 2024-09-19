مصر تستضيف تصفيات أمم إفريقيا للشباب.. وتغيير محتمل حال استضافة البطولة

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 20:04

كتب : بسام أبو بكر

وائل رياض

أعلن اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم عن إقامة مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما في القاهرة.

وتقام التصفيات فى الفترة من 12 حتى 27 نوفمبر المقبل.

ويشارك منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 20 عاما.

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ومن المقرر أن يعقد وائل رياض اجتماعا مع مجلس ادارة اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة من أجل حسم برنامج الاعداد للتصفيات.

على الجانب الآخر علم FilGoal.com أن مكان إقامة البطولة نفسها سيتم تحديده عبر اجتماع في الاتحاد الإفريقي خلال شهر أكتوبر المقبل.

وإذا تم اختيار مصر لاستضافة بطولة أمم إفريقيا للشباب، سيتم إعفاء المنتخب من المشاركة في التصفيات.

منتخب مصر للشباب وائل رياض تصفيات أمم إفريقيا للشباب
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