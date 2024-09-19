انتهت أبطال أوروبا - فينورد (0)-(4) ليفركوزن .. ريد ستار (1)-(2) بنفيكا

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 19:45

كتب : FilGoal

باير ليفركوزن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي فينورد الهولندي أمام باير ليفركوزن الألماني، وريد ستار بلجراد الصربي أمام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب الفريقان الجولة الأولى من مواجهات دوري الأبطال بنظامه الجديد بعد زيادة عدد الفرق إلى 36 فريقا.

ريد ستار 1 - 2 بنفيكا

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نهاية المباراة بفوز بنفيكا 2-1

د 86.. جوووووول نجح ميسلون لاعب ريد ستار في تقليص الفارق بعد انفراد بحارس بنفيكا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بنفيكا 2-0

د 29.. جووووول الثاني لبنفيكا عن طريق أوركون كوكتشو من ضربة ثابتة مباشرة سكنت نفس زاوية الحارس.

د 9.. جووووول أول لبنفيكا عن طريق اللاعب كريم أكتورك أوجلو الوافد الجديد القادم من جالاتا سراي، بعد متابعة تسديدة في الشباك مسجلا التقدم للضيوف.

انطلاق المباراة

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فينورد 0 - 4 ليفركوزن

نهاية المباراة بفوز ليفركوزن 4-0

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم باير ليفركوزن 4-0

د 45.. جوووووول إدمون تابسوبا يسجل الهدف الرابع برأسية لم ينجح الحارس في التصدي لها لتصطدم بقدمه وتتخطى خط المرمى.

د 36.. جوووووول فيرتز يسجل الهدف الثالث بعد عرضية رائعة من جيرمي فريمبونج ليتابعها اللاعب الألماني في الشباك.

د 29 .. جوووووول الثاني أليخاندرو جريمالدو يسجل الهدف الثاني لـ ليفركوزن بعد فاصل مهاري رائع من فيكتور بونيفاس.

د 8.. هدف ملغي لـ فينورد بداعي التسلل ضد اللاعب رامز زروقي.

د 5.. جووووول مبكر لـ ليفركوزن .. أندريش ضغط ونجح في استخلاص الكرة ليسددها فيرتز في شباك الفريق الهولندي معلنا التقدم للألمان.

انطلاق المباراة

بنفيكا ليفركوزن دوري الأبطال ريد ستار بلجراد فينورد
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