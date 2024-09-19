تقرير روماني: بوبيندزا يواجه صعوبات قبل ظهوره الأول مع رابيد بوخارست

يواجه أرون بوبيندزا صعوبات قبل تسجيل ظهوره الأول مع رابيد بوخارست الروماني.

أرون بوبيندزا النادي : رابيد بوخارست رابيد بوخارست

الزمالك كان قد اتفق مع بوبيندزا وحصل على توقيع على اتفاقية التعاقد، كما حصل النادي على البطاقة الدولية قبل أن يوقع اللاعب مع فريق رابيد بوخاريست الروماني الذي أعلن التعاقد معه بشكل رسمي.

وكشف موقع Golazo الروماني: "لا يزال أمام الثنائي أرون بوبيندزا وكلينتون نجي طريقا طويلا قبل الظهور الأول مع رابيد بوخارست".

وتابع الموقع وفقا لمصادره "من غير المرجح أن يكون ذلك قبل التوقف الدولي في أكتوبر".

وكشف الموقع الروماني "يسعى رئيس نادي رابيد لإنهاء الإجراءات البيروقراطية لتسجيل الثنائي في أقرب وقت".

وأوضح "موقف بوبيندزا أكثر صعوبة بسبب عدم وجود أي شكل من أشكال التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي بين رومانيا والجابون".

واختتم الموقع تقريره "يواصل بوبيندزا ونجي بذل الكثير من الجهد في صالة الألعاب الرياضية ليكون الثنائي لائقا قبل خوض المباريات".

وذكر موقع فاناتيك الروماني في وقت سابق أن آرون بوبيندزا غير لائق بدنيا ومن المرجح أن يكون أول ظهور له في نوفمبر.

اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف