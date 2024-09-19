مصر تستضيف التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب في نوفمبر

أعلن اتحاد شمال إفريقيا استضافة مصر التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وتقام التصفيات خلال الفترة من 12 حتى 27 نوفمبر المقبل في القاهرة.

ويشارك منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 20 عاما.

ويعقد وائل رياض اجتماعا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة لحسم برنامج الإعداد للتصفيات.

وكانت نسخة 2023 قد أقيمت في مصر وحقق منتخب السنغال لقبها.

وتوجت مصر بلقب أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما، أربع مرات من قبل آخرها عام 2013.

ويتأهل أول أربعة منتخبات من بطولة أمم إفريقيا للشباب إلى كأس العالم 2025.

وتستضيف تشيلي منافسات مونديال الشباب خلال الفترة من 31 مايو إلى 22 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

وحتى الآن حسمت منتخبات تشيلي وكوبا والمكسيك وبنما وأمريكا ونيوزلاندا وفرنسا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا وأوكرانيا ونيو كاليدونيا.