دوري المحترفين - وادي دجلة يضم لاعب الجونة

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 18:10

كتب : رضا السنباطي

كمال أبو الفتوح - وادي دجلة

أعلن نادي وادي دجلة تعاقده مع كمال أبو الفتوح ظهير أيسر فريق الجونة ضمن تدعيمات الموسم الجديد لدوري المحترفين.

ونجح وادي دجلة في تدعيم صفوفه بضم كل من محمد أبو النجا وزياد أسامة ومحمد باستن ووينفول كوبينا وأحمد سيد "سكولز" وسعيد الونش.

ويستعد وادي دجلة لخوض منافسات دوري المحترفين بالموسم الجديد.

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وأتم وادي دجلة تعاقده مع كمال أبو الفتوح ضمن استعدادات الموسم الجديد.

ويبلغ أبو الفتوح من العمر 27 عاما ويلعب في مركزي المدافع والظهير الأيسر.

وبدأ مشواره مع بتروجت قبل أن يلعب لفرق منتخب السويس وأبو قير للأسمدة والداخلية والشرقية للدخان وأخيرا الجونة.

ويستهل وادي دجلة مشواره بمواجهة طنطا في الجولة الأولى.

ويقود محمد الشيخ -31 عاما- فريق وادي دجلة.

وكانت آخر تدعيمات وادي دجلة التعاقد مع الغاني وينفول كوبينا لاعب بتروجت في صفقة انتقال حر.

وبدأ كوبينا مشواره في الدوري المصري مع فريق سيراميكا كليوباترا في صيف 2020.

بينما انتقل صانع الألعاب الغاني إلى بتروجت في صيف 2022 ولمدة موسمين.

ويبلغ كوبينا من العمر 33 عاما وبدأ مشواره مع هارتس أوف أوك الغاني.

كمال أبو الفتوح وادي دجلة
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