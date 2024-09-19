محمد شريف يتحدث عن صعوبة اللعب لـ الأهلي وموقف طريف مع رونالدو

تحدث محمد شريف مهاجم الخليج السعودي في حوار مطول مع حساب الدوري السعودي للمحترفين عن مسيرته.

محمد شريف النادي : الخليج الخليج

ويلعب شريف ضمن صفوف الخليج السعودي للموسم الثاني على التوالي.

وكشف شريف عن صعوبة اللعب مع النادي الأهلي بسبب الضغط الدائم.

وقال محمد شريف مهاجم الخليج السعودي عبر حساب الدوري السعودي للمحترفين: "بدأت الكرة منذ الصغر، والدي توقع لي مستقبل جيد في كرة القدم وذهبت للكثير من الأندية للخضوع لاختبارات، والأمر ليس سهلا كما يتصور البعض".

وبحديثه عن فترة الناشئين أجاب "تكون فترة صعبة جدا لعدم معرفة مصيرك، فمن الممكن لعب 10 سنوات ثم لا تستمر في مسيرتك، وهي فترة غير مضمونة لأي لاعب".

وشدد "تعرضت لكسر في ذراعي خلال فترة الناشئين وشعرت أنها نهايتي مع كرة القدم".

وبسؤاله عن الانتقال للأهلي "تلقيت عددا من العروض وقت تواجدي في وادي دجلة، ورغم تلقي عروضا أكبر لكن لم أفكر كثيرا بعد عرض الأهلي أحد أكبر الأندية المصرية والإفريقية، ولم أتردد لحظة لأنه حلم كبير والحمد لله حققته".

وتابع "ذهبت للأهلي بعمر صغير في السن وهو أمر ليس سهلا، تواجد في وجود نجوم مثل وليد سليمان وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا، وأحببت الخروج معارا للحصول على خبرة والعودة مجددا".

وكشف شريف "اللعب مع الأهلي صعب جدا والضغوطات دائمة سواء داخل أو خارج الملعب، فاللاعب في الأهلي خارج الملعب لا يمكنه عيش حياته الطبيعية، فإذا تعادلت مباراة لا يمكنني السير في الشارع، هناك تسير اليوم بيومه".

وشدد "الحمد لله منذ عودتي من إنبي وحتى رحيلي من الأهلي أديت بشكل جيد وأصبحت ضمن أفضل 15 هدافا في تاريخ النادي وهو أمر رائع بالنسبة لي".

وعن علاقته بالنادي بعد الرحيل أوضح "أقابل عدد كبير من جماهير الأهلي ويسألونني عن عودتي للنادي، وأشاهد مباريات الفريق إذا لم تتعارض مع تدريبات أو مباراة لي".

أما عن انتقاله للخليج فقال: "وكيلي تواصل معي بشأن عرض من الخليج، وأبلغته موافقتي خاصة أن الدوري السعودي أصبح كبيرا جدا ويضم العديد من النجوم العالميين".

وأضاف "طموحي تحقيق موسم جيد والوصول لمركز أفضل من الموسم الماضي".

وعن الأفضل من الناحية الفنية كشف "أي مدير فني له طريقته وفلسفته والطريقة التي يفوز بها بقدر إمكانيات فريقه، وأحترم بيدرو مانويل لأنه تعاقد معي وأحترم أيضا دونيس المدير الفني الحالي".

أما عن مواجهته ضد كريستيانو رونالدو فكشف "هو قدوة بالنسبة لي و(اتكسفت) أن أطلب قميصه في أول مواجهة ضده، حدث موقف طريف بيننا عندما أبلغت حكم اللقاء أن الكرة تسلل فشاهد اسمي على القميص وقال لي شريف لا لا الكرة هدف".

وبسؤاله عن اللقب الذي يتمنى تحقيقه قال: "أتمنى تحقيق لقب أمم إفريقيا فهي البطولة التي تنقصنا، وكنا قريبين وقت نسخة الكاميرون وخسرنا بركلات الترجيح".

أما عن أفضل هدف في مسيرته كشف "بالتأكيد هدف من أهدافي في الزمالك، لكن أحب هدفي في نهضة بركان بالسوبر الإفريقي، وهدفي الثاني في الزمالك بمباراة 3-0، وأخيرا هدفي في اتحاد جدة مع الخليج".

واختتم تصريحاته قائلا: "لا أعلم ما سيحدث بعد اعتزالي كرة القدم ولم أحضر لذلك ولكن ربما أعمل في التحليل".

وانضم محمد شريف إلى الخليج السعودي من الأهلي في صيف 2023.

وخاض شريف 38 مباراة بقميص الخليج وسجل ستة أهداف وصنع 2 آخرين.

أما مع الأهلي فلعب 151 مباراة ونجح في تسجيل 58 هدفا وصنع 11 آخرين.