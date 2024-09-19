كرة شاطئية – قرعة أمم إفريقيا.. مصر رفقة المغرب في المجموعة الأولى

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 17:43

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الشاطئية قبل لقاء الإمارات

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، عن وقوع مصر على رأس المجموعة الأولى في البطولة.

ووقعت مصر في المجموعة الأولى رفقة المغرب، وغانا، وتنزانيا.

في المجموعة الثانية، تأتي السنغال -حامل اللقب- على رأس المجموعة، ومعها موريتانيا، وموزمبيق، ومالاوي.

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وتقام البطولة في مدينة الغردقة بـ مصر خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري.

كانت مصر قد حققت وصافة البطولة في النسخة الماضية التي أقيمت في موزمبيق عام 2022 ولأول مرة في تاريخ الفراعنة بعد الخسارة من السنغال في النهائي بركلات الترجيح.

السنغال التي حققت اللقب للمرة السابعة تاريخيا، والرابعة على التوالي، كأكثر المتوجين باللقب تاريخيا.

من جهة أخرى، تملك الكاميرون لقب، ومثله لـ مدغشقر، ونيجيريا، فيما حققت مصر المركز الثالث في ثلاث مرات، والرابع مرة، قبل أن تحقق المركز الثاني في النسخة الماضية.

وستكون تلك النسخة هي الثانية التي تقام في مصر بعد نسخة 2018 التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ، واحتلت مصر فيها المركز الثالث بعد الفوز على المغرب في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

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