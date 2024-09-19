خبر في الجول - حرس الحدود يضم روقا لمدة موسمين

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 16:56

كتب : عمرو نبيل

محمد أشرف روقا يوقع لحرس الحدود

أتم نادي حرس الحدود إجراءات التعاقد مع محمد أشرف روقا لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر.

ورحل محمد أشرف روقا عن صفوف الزمالك بنهاية الموسم المنصرم ليصبح لاعبا حرا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حرس الحدود نجح في ضم محمد أشرف روقا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

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ووقع اللاعب عقود الانضمام لحرس الحدود، عصر اليوم الخميس، في حضور أحمد زهران المدرب العام للفريق ووكيل اللاعب عماد حمدي.

ويسعى حرس الحدود لتدعيم صفوفه تحضيرا لخوض منافسات الموسم المقبل من الدوري الممتاز.

وانضم روقا، لاعب طلائع الجيش وإنبي السابق، إلى الزمالك في 2017 واستمر ضمن صفوفه حتى صيف 2024.

اللاعب السابق في قطاع الناشئين بالأهلي لعب في طلائع الجيش 4 مواسم قبل أن يضمه الزمالك.

وأعار الزمالك اللاعب 3 مرات قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق في أكتوبر 2020.

وشارك روقا في 124 مباراة مع الزمالك وسجل 5 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

وتوج مع الفريق بلقبين من بطولة الدوري المصري الممتاز ولقب كأس مصر ولقب الكونفدرالية.

محمد أشرف روقا حرس الحدود الزمالك
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