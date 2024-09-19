يونيسف: الأهلي يساعدنا في تحقيق أهدافنا على غرار برشلونة

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 16:30

كتب : أحمد الخولي

خالد مرتجي

أعرب جيرمي هوبكينز، ممثل منظمة يونيسف في مصر؛ عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم وبتجديد الشراكة والتعاون مع النادي الأهلي فيما يتعلق برعاية حقوق الأطفال والشباب.

وعُقد اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا بمقر الأهلي بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وجيرمي هوبكينز ممثل يونيسف في مصر.

وقال هوبكينز خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بقمر النادي بالجزيرة إنه مؤمن بقدرة الرياضة وأثرها على الشباب، ما يجعل منظمة اليونيسف حريصة على إبرام الشراكة حول العالم مع أندية ومؤسسات رياضية، لعل أبرزها في أوروبا نادي برشلونة الإسباني، والنادي الأهلي في إفريقيا.

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وأشار هوبكينز إلى أن التعاون مع الأهلي الذي يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية داخل مصر وإفريقيا والمحيط العربي بالكامل، يساعد اليونيسف في تحقيق أهدافها والوصول إلى أكثر من 30 مليون صوت للشباب والأطفال في مصر.

في المقابل شدد خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، على اعتزاز الأهلي وفخره بتجديد الشراكة مع يونيسف، والعمل سويا خلال السنوات الأربعة القادمة.

وأوضح مرتجي أن الجهود لن تتوقف خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تمكين فرص العمل والأنشطة المختلفة ومواجهة الظواهر السلبية مثل التنمر وملفات التغذية والتوعية وغيرها.

وأشار مرتجي إلى أن النادي الأهلي فخور بكل الجهود المبذولة من أجل مساعدة الأطفال والشباب وتوفير بيئة مناسبة للتنشئة السليمة لكل الأجيال.

يونيسف الأهلي خالد مرتجي
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