بعد الخسارة 9-2 من بايرن.. إقالة مدرب دينامو زغرب

تسببت الخسارة الكبيرة على يد بايرن ميونيخ بنتيجة 2-9 في إقالة سيرجي جاكيروفيتش مدرب دينامو زغرب الكرواتي.

وتعملق بايرن ميونيخ وفاز 9-2 أمام دينامو زغرب الكرواتي في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا.

وأفاد النادي في بيان: "يود نادي دينامو زغرب إبلاغ الجمهور بأنه تم الاتفاق على إنهاء عقد المدرب سيرجي جاكيروفيتش بالتراضي".

وأضاف البيان "سيقود الفريق بشكل مؤقت ساندرو بيركوفيتش، حتى يتم اتخاذ القرار بشأن المدرب الجديد".

وتابع البيان "نشكر سيرجي جاكيروفيتش من أعماق قلوبنا على كل ما قدمه لنادينا ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في مسيرته المستقبلية".

وسجل هاري كين أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في فوز بايرن ميونيخ 9-2 أمام دينامو زغرب الكرواتي بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المواجهة تسجيل 11 هدفا لتصبح المباراة الأكثر تهديفا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وبالرغم من تسجيل 11 هدفا، شهدت المباراة إلغاء هدفين لبايرن ميونيخ، الأول لسيرجي جنابري الدقيقة 16، والآخر لهاري كين في الدقيقة 60.

وشهدت المباراة 3 ركلات ترجيح تم احتسابهم جميعا لصالح بايرن ميونيخ وسجلهم هاري كين.

وتعتبر تلك هي الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

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