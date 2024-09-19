كرة يد - بعد 25 عاما و18 بطولة.. الزمالك يعلن رحيل هشام السبكي

انتهت مسيرة هشام السبكي حارس مرمى فريق الزمالك لكرة اليد 25 عاما داخل جدران النادي الأبيض.

وبدأ السبكي مسيرته في قطاع الناشئين بنادي الزمالك وتدرج بفئاته السنية حتى وصل للفريق الأول.

وأعلن الزمالك رحيل هشام السبكي وكتب: "بعد مرور 25 عاماً تحت جدران القلعة البيضاء وحصد 18 بطولة على الصعيدين المحلي والقاري. شكرا هشام السبكي على ما قدمته بالتوفيق في القادم".

وفاز السبكي على العديد من الألقاب منذ تصعيده للفريق الأول لنادي الزمالك أبرزها 4 ألقاب لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لليد.

وكان نادي الزمالك قد أعلن الشهر الماضي إعادة حارس فريق كرة اليد كريم هنداوي إلى صفوف الفريق.

وعاد هنداوي إلى صفوف الزمالك قادما من فريق الصفا السعودي.

وانتقل الدولي المصري إلى الفريق السعودي الصيف الماضي ولعب لمدة موسم.

وشارك هنداوي مؤخرا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 مع منتخب مصر لكرة اليد.