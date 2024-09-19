مدرب فرانكفورت: أدرس اللعب بـ3 مهاجمين

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 16:02

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت

يدرس دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت تغيير طريقة اللعب الذي يلعب بها فريقه هذا الموسم، من أجل الاستفادة بأكبر قدر ممكن من المهاجمين.

ويتألق عمر مرموش في قيادة هجوم فرانفكورت هذا الموسم.

وقال توبمولر في مؤتمر صحفي: "لقد حلمت باللعب بثلاثي هجومي بالفعل الليلة الماضية. هذه ليست مزحة".

أخبار متعلقة:
مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة الثالثة للدوري الألماني مرموش يتحدث بعد تألقه أمام فريقه السابق هدفان ضد فريقه السابق.. ماذا قدم مرموش أمام فولفسبورج بثنائية مرموش في فريقه القديم.. فرانكفورت يفوز على فولفسبورج

وأضاف "أدرس اللعب بهذا الأسلوب في إحدى المباريات القادمة. دعونا ننتظر سنرى أي مباراة سأفعل فيها ذلك".

حتى الآن، يلعب عمر مرموش وهوجو إيكيتيكي في الخط الأمامي وردا على هذه الثقة بأداء جيد.

فيما لم يشارك إيجور ماتانوفيتش المهاجم الصريح القادم من كارلسروه في الصيف كثيرا.

واختير عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة الثالثة للدوري الألماني.

مرموش سجل ثنائية وقاد فريقه للفوز على مضيفه فولفسبورج بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش في فريق الجولة الثالثة من الدوري.

وتواجد عمر في الخط الأمامي بجوار هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، وفيكتور بونيفيس مهاجم باير ليفركوزن.

No description available.

وكان مرموش قد اختير ضمن فريق الجولة الثانية رفقة زميله هوجو إيكيتيكي الذي صنع له هدفا الجولة الماضية.

Image

وواصل عمر مرموش مهاجم إينتراخت فرانكفورت تألقه هذا الموسم مع فريقه الألماني.

ونجح عمر في قيادة فرانكفورت لفوز قاتل على فريقه السابق فولفسبورج ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وسجل مرموش هدفي فرانكفورت في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد.

وافتتح مرموش التسجيل في الدقيقة 30، بينما الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 82 بعد ست دقائق فقط من تعادل فولفسبورج.

ورفع مرموش رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم بقميص فرانكفورت خلال 4 مباريات فقط، وجميع أهدافه جاءت في الدوري الألماني.

وبذلك يكون مرموش قد أسهم هذا الموسم في 6 أهداف خلال 4 مباريات بتسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم بينهم 3 لقاءات في الدوري ومباراة وحيدة بكأس ألمانيا.

ويستعرض لكم FilGoal.com ماذا قدم عمر مرموش أمام فولفسبورج:

لعب: 90 دقيقة

سجل: هدفان

تسديدات: 6

دقة التمرير: 7 من 11 بنسبة 64%

دقة التسديد: 5 من 6 بنسبة 83%

لمس الكرة: 43 مرة

لمس الكرة داخل منطقة الجزاء: 12 مرة

مراوغات ناجحة: 3 من 7 بنسبنة 43%

عرقلة ناجحة: 2 من 4 بنسبة 50%

استعادة الكرة: 3 مرات

صراعات أرضية: 10 من 17 بنسبة 59%

الحصول على خطأ: 3 مرات

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت
نرشح لكم
محمد شريف يتحدث عن صعوبة اللعب لـ الأهلي وموقف طريف مع رونالدو مدرب نيس يتحدث عن تأقلم عبد المنعم.. وشيء لم يتعود عليه بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يخسر بثلاثية أمام تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا تريزيجيه: حزين على الخسارة من الهلال.. والريان يلعب للفوز حتى إذا كان يواجه منتخب العالم بمشاركة تريزيجيه.. الريان يفتتح مشواره في آسيا بالخسارة بثلاثية أمام الهلال مباشر أبطال آسيا - الريان (1)-(3) الهلال.. ميتروفيتش يهدر ركلة الجزاء التشكيل - تريزيجيه وبنشرقي أساسيان مع الريان.. والهلال بالقوة الضاربة في أبطال آسيا إصابة إياد العسقلاني بقطع في الرباط الصليبي
أخر الأخبار
مباشر دوري الأبطال - فينورد 0-1 ليفركوزن .. ريد ستار 0-0 بنفيكا .. جوووول مبكر 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب ليستر: صور هدف ماتيتا المتداولة كاذبة.. ولجنة الحكام ترد 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير روماني: بوبيندزا يواجه صعوبات قبل ظهوره الأول مع رابيد بوخارست 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصر تستضيف التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب في نوفمبر 53 دقيقة | منتخب مصر
دوري المحترفين - وادي دجلة يضم لاعب الجونة ساعة | الكرة المصرية
محمد شريف يتحدث عن صعوبة اللعب لـ الأهلي وموقف طريف مع رونالدو ساعة | سعودي في الجول
كرة شاطئية – قرعة أمم إفريقيا.. مصر رفقة المغرب في المجموعة الأولى 2 ساعة | منتخب مصر
كما كشف في الجول - إعارة يوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 إخلاء سبيل أحمد فتوح 4 ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس