خبر في الجول - كولر يدرس الدفع بـ داري أمام جور ماهيا

يدرس السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي الدفع بالمغربي أشرف داري أمام جور ماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وغاب داري عن مواجهة الأهلي أمام جور ماهيا ذهاب بسبب معاناته من الإصابة في الكاحل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كولر يدرس الدفع بأشرف داري في جزء من مباراة الأهلي أمام جور ماهيا بعد تعافيه من الإصابة.

وكان داري قد تعرض للإصابة خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب المغرب خلال عمليات الإحماء.

وانضم داري للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة 4 سنوات قادما من بريست الفرنسي.

وبدأ الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على جورماهيا بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو هدفين، وهدف من رامي ربيعة.

وتقام مباراة العودة في استاد القاهرة الدولي وتنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري ضمن نهائي كأس السوبر الإفريقي عقب مواجهة جور ماهيا.