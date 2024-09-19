المتحدة للرياضة: احتفالية لتسليم درع الدوري لـ الأهلي عقب مواجهة جورماهيا

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة تنظيم احتفالية لتسليم درع بطولة الدوري المصري للنادي الأهلي.

ويلعب الأهلي أمام جور ماهيا يوم السبت المقبل ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة عبر فيسبوك: "بعد أن قدم الأهلي موسما استثنائيا، حان الوقت للاحتفال احتفالية تسليم درع الدوري بعد مباراة الأهلي وجورماهيا يوم السبت الموافق 21 سبتمبر في ستاد القاهرة الدولي".

وتنقل قناة أون تايم سبورت مبارة الأهلي و جورماهيا الكيني، ثم يعقبها حفل تسليم درع الدوري.

وكانت رابطة الأندية تسليم درع دوري الموسم الماضي للنادي الأهلي عقب مواجهة جور ماهيا في دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت الرابطة إلى أن الأهلي سيتسلم درع الدوري بشكله الجديد الذي صمم في إنجلترا عقب المباراة في احتفالية مع الجماهير ستشهد حفل غنائي كبير وألعاب نارية.

كان الأهلي قد أعلن حصوله على موافقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تسلم الدرع عقب مباراة جور ماهيا.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري لموسم 2023/2024 وللمرة الـ 44 في تاريخه.

وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب جور ماهيا.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت في وقت سابق تسليم درع الدوري للأهلي في حفل بأحد الفنادق وأن تأخر تسليم الدرع من الموسم الماضي جاء بطلب من الأهلي ليكون لاعبيه والمدرب حاضرين بعد حصولهم على فترة إجازة.

وسيلعب الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر عقب خوض مباراة جور ماهيا.