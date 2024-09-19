وزير الرياضة يناقش تفاصيل اعتماد المعمل المصرى لمكافحة المنشطات

شدد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تضافر الجهود بين الوزارة و المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وذلك في إطار متابعته لآخر تطورات الاعتماد النهائى للمعمل المصرى للمنشطات.

واجتمع أشرف صبحى، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ومحمد بدوي رئيس المعمل المصرى للكشف عن المنشطات.

وتناول الاجتماع، مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالاعتماد النهائى للمعمل المصرى للمنشطات، وسبل توفير كافة المتطلبات.

وتطرق الاجتماع إلي الإستعدادات والترتيبات المتعلقة بزيارة وفد لجنة التقييم التابعة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" إلي مصر، بالإضافة إلي مناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الشأن.

وأكد صبحي على دعم الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية بشكل كامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، من أجل تحقيق أهدافه المنشودة وتعظيم مكانة المنظمة وتفعيل دورها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وخلال اللقاء، أجري صبحي إتصالا هاتفيا بالبولندي ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، للتأكيد علي ضرورة تعزيز سبل التعاون في مجال مكافحة المنشطات.

وعبر رئيس الوادا عن تقديره وشكره لوزير الرياضة عن الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمنظومة الرياضية في إفريقيا وخاصة في مجال مكافحة المنشطات.