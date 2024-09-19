مدرب إنتر: كان بإمكاننا الفوز على مانشستر سيتي

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 14:12

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

يرى سيموني إنزاجي مدرب إنتر أن فريقه كان قادرا على تحقيق الفوز أمام نظيره مانشستر سيتي.

وحسم التعادل السلبي قمة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر.

وقال إنزاجي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "قدمنا أداء جيدا. كنا نعرف جودة منافسنا، لكننا عملنا بشكل جيد وكان بإمكاننا إلحاق الضرر بهم في أكثر من فرصة"

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وأضاف "نحتاج إلى إظهار المهارة والفنيات التي نمتلكها بالفريق في الثلث الأخير من الملعب".

وأتم "أمام فرق مثل مانشستر سيتي وريال مدريد، تبدو دائما قادرا على التسجيل، لكنهم ينجحون في إنقاذ مرماهم".

وتعتبر تلك هي الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

وفقد مانشستر سيتي نقاطا على ملعبه للمرة الأولى منذ 5 سنوات في دوري أبطال أوروبا.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويلعب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا أمام كل من إنتر وسلوفان براتيسلافا وسبارتا براج وسبورتنج لشبونة وفينورد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وكلوب بروج.

بينما إنتر يواجه كل من مانشستر سيتي وريد ستار بلجراد ويانج بويز وأرسنال ولايبزيج باير ليفركوزن وسبارتا براج وموناكو.

وتقام منافسات الجولة الثانية يوم 1 أكتوبر المقبل.

دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان مانشستر سيتي
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