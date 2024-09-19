مدرب نيس يتحدث عن تأقلم عبد المنعم.. وشيء لم يتعود عليه

يثق فرانك هايس مدرب نيس في قدرة محمد عبد المنعم على التأقلم مع الفريق، ويشعر أنه بحاجة لبعض الوقت حتى يندمج مع الفريق بأفضل شكل ممكن.

وشارك عبد المنعم، الذي انضم لنيس قبل أسابيع، لأول مرة بشكل أساسي مع نيس في الخسارة أمام مارسيليا بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وقال هايس في تصريحات لجريدة نيس ماتان: "حتى لو واجه محمد عبد المنعم بعض الصعوبات في مواقف معينة أمام مارسيليا، فإننا لم ندفع ثمنها. هذا جزء من عملية التعلم".

وأضاف "عبد المنعم يعتبر أفضل مدافع مصري لأنه يمتلك بعض الإمكانات الجيدة، يتعين علينا منحه القليل من الوقت".

وأكمل مدرب "لقد كان قادرا على التنافس ضد مهاجمي مارسيليا. المهاجمون في الدوري الفرنسي مختلفون عن أولئك الذين اعتاد مواجهتهم".

وأتم "سيستمر عبد المنعم في التعلم حتى يندمج معنا جيدا. لا أشك في ذلك عندما أشاهده في التدريبات".

وبدأ محمد عبد المنعم المباراة بشكل أساسي، بعدما لعب كبديل في اللقاء السابق ضد أنجيه.

وشارك مدافع الأهلي السابق في المواجهة بالكامل.

فماذا قدم محمد عبد المنعم في أول مباراة له مع نيس؟ هذا ما يقدمه لكم FilGoal.com.

لعب 90 دقيقة

منع التسديدات 1

تدخلات ناجحة 4

قطع الكرة من تدخلات أرضية (4 من 7)

لمس الكرة 61 مرة

تمريرات 45 من 53 (85%)

تعرض للمراوغة 3 مرات

ويستعد نيس لملاقاة سانت إيتيان ضمن الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي يوم الجمعة.

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