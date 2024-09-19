دوري المحترفين.. لافيينا يتعاقد مع مدافع سموحة

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 13:08

كتب : رضا السنباطي

مؤمن عبدربه مدافع سموحة

أتم نادي لافيينا إجراءات التعاقد مع مؤمن عبد ربه مدافع سموحة بداية من الموسم المقبل.

ويستعد لافيينا للمشاركة في منافسات الموسم الجديد من بطولة دوري المحترفين المؤهلة للدوري الممتاز.

وأعلن لافيينا ضم مؤمن عبد ربه لاعب سموحة في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

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مؤمن عبد ربه صاحب الـ24 عاما كان قد انضم إلى سموحة قادما من الألومنيوم في صيف 2022.

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ويستعد لافيينا بقيادة مدربه أحمد صلاح لانطلاق منافسات دوري المحترفين.

ويلعب لافيينا أمام راية في الجولة الأولى لدوري المحترفين، الذي سيمنح اصحاب المراكز الثلاثة الأولى بطاقات التأهل للدوري الممتاز.

وتأهلت أندية بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود لمنافسات الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

فيما هبطت أندية: المقاولون العرب والداخلية وبلدية المحلة لمنافسات دوري المحترفين.

سموحة لافيينا
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