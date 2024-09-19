رغم التعادل السلبي.. مدافع سيتي: سعداء بما قدمناه ضد إنتر

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 12:31

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي ضد إنتر

أوضح روبن دياش مدافع مانشستر سيتي أن التعادل السلبي أمام إنتر في الجولة الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا كان اختبارا جيدا لفريق جوارديولا.

وسقط سيتي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه إنتر في افتتاح مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا.

وقال روبن دياش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد كانت مباراة صعبة أمام خصم قوي وكنا نعرف ما ينتظرنا".

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وأضاف البرتغالي "إنتر فريق كبير اعتاد الفوز، لكن في النهاية قدم سيتي أداءً جيدا وكنا قريبين جدا من التسجيل".

وأكمل "نحب الحفاظ على الشباك نظيفة وسعداء بما قمنا به، أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة أمام إنتر وكان بإمكاننا التسجيل، خلقنا بعض الفرص ولكن هذه هي كرة القدم".

ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة أرسنال الأحد المقبل في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وأوضح "نحتاج إلى الحصول على الراحة، نحن نعرف أرسنال وهم يعرفوننا جيدا، ومن المؤكد أنها ستكون مباراة قوية للغاية".

وحسم التعادل السلبي قمة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر.

وتعتبر تلك هي الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

وفقد مانشستر سيتي نقاطا على ملعبه للمرة الأولى منذ 5 سنوات في دوري أبطال أوروبا.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويلعب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا أمام كل من إنتر وسلوفان براتيسلافا وسبارتا براج وسبورتنج لشبونة وفينورد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وكلوب بروج.

بينما إنتر يواجه كل من مانشستر سيتي وريد ستار بلجراد ويانج بويز وأرسنال ولايبزيج باير ليفركوزن وسبارتا براج وموناكو.

وتقام منافسات الجولة الثانية يوم 1 أكتوبر المقبل.

مانشستر سيتي إنتر روبن دياش
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