جوارديولا: لا أشعر بالندم على ما حدث أمام إنتر

لم ينرعج بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي من سقوط فريقه في فخ التعادل السلبي أمام إنتر في افتتاح مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "واجهنا فريقا صعبا للغاية، فريق إنتر قوي جدا بدنيا وفي جميع المراكز".

وأضاف "أشعر بالرضا عن طريقة لعبنا، فلاعبو إنتر جيدين في الدفاع بعمق ويساعدون بعضهم البعض بطريقة مذهلة، لذا من الصعب إن تصدق عدد الفرص التي يخلقها الفريق، ونحن أيضا خلقنا بعض الفرص".

وتابع بيب "لعبنا أفضل بكثير من مباراة النهائي أمامهم قبل عامين، أنا معجب بكل ما قدمه فريقي، كنا نفضل الفوز ولكن أمامنا 7 مباريات وسنرى ماذا سيحدث".

وأتم "إنتر فريق من الطراز الأول، ونحن نلعب بشكل جيد للغاية، حاولنا الفوز لكنني لا أشعر بالندم على ما حدث، فأنا أحب كل ما فعلناه أمام إنتر".

وحسم التعادل السلبي قمة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر.

وتعتبر تلك هي الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

وفقد مانشستر سيتي نقاطا على ملعبه للمرة الأولى منذ 5 سنوات في دوري أبطال أوروبا.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويلعب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا أمام كل من إنتر وسلوفان براتيسلافا وسبارتا براج وسبورتنج لشبونة وفينورد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وكلوب بروج.

بينما إنتر يواجه كل من مانشستر سيتي وريد ستار بلجراد ويانج بويز وأرسنال ولايبزيج باير ليفركوزن وسبارتا براج وموناكو.

وتقام منافسات الجولة الثانية يوم 1 أكتوبر المقبل.

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