المهمة الأولى مع النصر.. بيولي ينتظر موقف بروزفيتش من مواجهة الاتفاق

ينتظر الإيطالي ستيفانو بيولي المدرب الجديد لنادي النصر السعودي موقف الكرواتي مارسليو بروزوفيتش من مواجهة الاتفاق.

وتولى بيولي تدريب النصر خلفا للمدرب البرتغالي لويس كاسترو الذي رحل بسبب تراجع النتائج.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الفحوصات الطبية أثبتت صلامة بروزوفيتش من التمزق في العضلة الضامة.

وتعرض بروزوفيتش للإصابة في العضلة الضامة خلال مواجهة النصر أمام مضيفه الشرطة العراقي التي أقيمت يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة وانتهت بنتيجة 1-1.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن من المرجح غياب بروزوفيتش عن مباراة الاتفاق.

ويلعب النصر أمام الاتفاق يوم الجمعة، ضمن رابع جولات الدوري السعودي للمحترفين، على أن يتحدد ذلك اليوم بصفة نهائية حيث ينتظر بيولي مدرب الفريق الجديد قرار الجهاز الطبي.

وكان بيولي على أعتاب تدريب اتحاد جدة منذ أشهر، لكن لم تنجح المفاوضات في النهاية.

وأتم النصر اتفاقه مع بيولي، بعد مفاضلة مع البرتغالي سيرجيو كونسياسو.

وحقق العالمي انتصارين فقط من أصل 6 مباريات في كافة المسابقات هذا الموسم.

وفي مسيرة كاسترو لا توجد سوى بطولة كأس الأندية العربية التي جرت في صيف 2023، حيث ظفر بها النصر على حساب الهلال في الطائف.

وقاد كاسترو النصر في 54 مباراة بجميع المسابقات ففاز بـ 36 مباراة وخسر في 9 وتعادل في 9، وحقق لقب البطولة العربية فقط.