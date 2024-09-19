مواعيد مباريات الخميس 19 سبتمبر.. أرسنال وبرشلونة في أبطال أوروبا والدوري السعودي

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 10:35

كتب : FilGoal

برشلونة - باريس - لامين جمال

يشهد اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024 مجموعة من المباريات القوية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 سبتمبر والقنوات الناقلة.

وتُستكمل منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بعدد من المواجهات القوية.

أخبار متعلقة:
باريلا: أثبت أننا في مستوى مانشستر سيتي.. ونريد لعب النهائي مجددا "تأجيل الأجنبي الخامس لانتقالات يناير".. الكشف عن تفاصيل اجتماع الخطيب مع كولر فوز تاريخي لـ سيلتيك .. وثلاثية لـ دورتموند وسبارتا براج في دوري الأبطال في ظهوره الأول بـ أبطال أوروبا.. خطأ فادح يُسقط جيرونا أمام باريس سان جيرمان

ويحل برشلونة ضيفا على موناكو، فيما يستضيف أتالانتا منافسه أرسنال في مواجهة مرتقبة.

وفي الدوري السعودي تنطلق اليوم منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب الأخدود الذي يضم أليو ديانج لاعب الأهلي المعار ضد الوحدة في مواجهة مرتقبة.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

دوري أبطال أوروبا

موناكو × برشلونة.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها خليل البلوشي.

أتالانتا × أرسنال.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2 ويعلق عليها علي سعيد الكعبي.

أتليتكو مدريد × لايبزج.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 3 ويعلق عليها أحمد البلوشي.

الدوري السعودي

الوحدة × الخلود.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتذاع المباراة على قناة ssc sport 1.

الأخدود× القادسية.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ثلث، وتذاع المباراة على قناة ssc sport extra 1. .

برشلونة أرسنال دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مدرب إنتر: كان بإمكاننا الفوز على مانشستر سيتي رغم التعادل السلبي.. مدافع سيتي: سعداء بما قدمناه ضد إنتر جوارديولا: لا أشعر بالندم على ما حدث أمام إنتر باريلا: أثبت أننا في مستوى مانشستر سيتي.. ونريد لعب النهائي مجددا التعادل السلبي يحسم قمة مانشستر سيتي ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا فوز تاريخي لـ سيلتيك .. وثلاثية لـ دورتموند وسبارتا براج في دوري الأبطال في ظهوره الأول بـ أبطال أوروبا.. خطأ فادح يُسقط جيرونا أمام باريس سان جيرمان انضم إلى رودري وأليسون.. كوندي: خوض 70 مباراة في الموسم جنون
أخر الأخبار
خبر في الجول - كولر يدرس الدفع بـ داري أمام جور ماهيا 2 دقيقة | الكرة المصرية
المتحدة للرياضة: احتفالية لتسليم درع الدوري لـ الأهلي عقب مواجهة جورماهيا 16 دقيقة | الكرة المصرية
الكشف عن كواليس استعانة أرتيتا بلصوص لسرقة لاعبي أرسنال 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزير الرياضة يناقش تفاصيل اعتماد المعمل المصرى لمكافحة المنشطات 52 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب إنتر: كان بإمكاننا الفوز على مانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب نيس يتحدث عن تأقلم عبد المنعم.. وشيء لم يتعود عليه ساعة | المحترفون
الشرق الأوسط: تنسيق سعودي إماراتي لنقل المولد إلى الرياض.. وحالته الصحية حرجة للغاية ساعة | سعودي في الجول
دوري المحترفين.. لافيينا يتعاقد مع مدافع سموحة 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 إخلاء سبيل أحمد فتوح 4 ماذا قدم عبد المنعم في أول مشاركة كاملة له مع نيس