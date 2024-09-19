مواعيد مباريات الخميس 19 سبتمبر.. أرسنال وبرشلونة في أبطال أوروبا والدوري السعودي

يشهد اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024 مجموعة من المباريات القوية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 سبتمبر والقنوات الناقلة.

وتُستكمل منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بعدد من المواجهات القوية.

ويحل برشلونة ضيفا على موناكو، فيما يستضيف أتالانتا منافسه أرسنال في مواجهة مرتقبة.

وفي الدوري السعودي تنطلق اليوم منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب الأخدود الذي يضم أليو ديانج لاعب الأهلي المعار ضد الوحدة في مواجهة مرتقبة.

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دوري أبطال أوروبا

موناكو × برشلونة.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها خليل البلوشي.

أتالانتا × أرسنال.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2 ويعلق عليها علي سعيد الكعبي.

أتليتكو مدريد × لايبزج.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 3 ويعلق عليها أحمد البلوشي.

الدوري السعودي

الوحدة × الخلود.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتذاع المباراة على قناة ssc sport 1.

الأخدود× القادسية.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ثلث، وتذاع المباراة على قناة ssc sport extra 1. .