باريلا: أثبت أننا في مستوى مانشستر سيتي.. ونريد لعب النهائي مجددا

يرى نيكولا باريلا لاعب إنتر ميلان أن فريقه يمكنه المنافسة بقوة على لقب الموسم الحالي من دوري أبطال اوروبا عقب تعادله مع مانشستر سيتي.

وحسم التعادل السلبي قمة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر.

وقال باريلا لاعب إنتر عبر بي إن سبورتس: "حققنا نتيجة جيدة ضد فريق قوي للغاية وأثبتنا أننا يمكننا اللعب على نفس المستوى. لقد وصلنا إلى النهائي قبل عامين، وطموحنا هو القيام بذلك مرة أخرى".

وأضاف "هذا الفريق فاز بالدوري الإيطالي الموسم الماضي ولم يفعل ما يكفي في دوري أبطال أوروبا ، لذلك نريد هذا العام أن نعوض ذلك".

وتابع "بعد الأداء غير الجيد ضد مونزا، كان بإمكاننا المجيء إلى هنا بالتوتر، ولكن بدلا من ذلك قدمنا 200% وهذه هي العقلية التي نحتاجها للمضي قدما".

وأتم "كنا نفكر فقط في هذه المباراة، تماما كما كان ميلان يفكر فقط في ليفربول، ولكن اعتبارا من الغد يمكننا الاستعداد للديربي بأفضل طريقة ممكنة".

وتعتبر تلك هي الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويلعب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا أمام كل من إنتر وسلوفان براتيسلافا وسبارتا براج وسبورتنج لشبونة وفينورد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وكلوب بروج.

بينما إنتر يواجه كل من مانشستر سيتي وريد ستار بلجراد ويانج بويز وأرسنال ولايبزيج باير ليفركوزن وسبارتا براج وموناكو.