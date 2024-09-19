"تأجيل الأجنبي الخامس لانتقالات يناير".. الكشف عن تفاصيل اجتماع الخطيب مع كولر

كشف النادي الأهلي عن تفاصيل اجتماع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي مع مارسيل كولر المدير الفني بحضور لجنة التخطيط.

واستقر النادي الأهلي على تأجيل البت في المكان الخامس للاعبين الأجانب إلى انتقالات يناير.

كما تم التطرق لأزمة ضيق الوقت عند انتهاء لاعبي الأهلي الدوليين من المشاركة مع منتخب مصر قبل السوبر المصري وأولى مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت تفاصيل اجتماع الخطيب مع كولر بحضور لجنة التخطيط كالآتي:

- الاستقرار على تجديد عقود بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل.

- الاتفاق على تأجيل البت في المكان الخامس للاعبين الأجانب إلى انتقالات يناير لحين استيضاح بعض الأمور الفنية.

- التطرق لأزمة ضيق الوقت عند انتهاء لاعبي الأهلي الدوليين من المشاركة مع المنتخب في مباراة موريتانيا التي ستقام خارج البلاد يوم 15 أكتوبر المقبل وصعوبة لحاقهم بوقت كاف لبطولة السوبر المصري في الإمارات من 18 إلى 21 أكتوبر بجانب أولى مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال يوم 25 من الشهر نفسه.

وكان الأهلي قد تعاقد مع الثنائي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله.

وانضم الثنائي لكل من بيرسي تاو ورضا سليم بينما تم خروج علي معلول من قائمة الأهلي بسبب إصابته لحين حسم مصيره في يناير المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة جور ماهيا الكيني مساء السبت المقبل في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد أعلن حصوله على موافقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تسلم الدرع عقب مباراة جور ماهيا.

وتوج بلقب الدوري المصري لموسم 2023 - 2024 وللمرة الـ 44 في تاريخه.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت في وقت سابق أن تأخر تسليم الدرع من الموسم الماضي جاء بطلب من الأهلي ليكون لاعبيه والمدرب حاضرين بعد حصولهم على فترة إجازة.

وسيلعب الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر عقب خوض مباراة جور ماهيا.

وبدأ الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على جورماهيا بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو هدفين، وهدف من رامي ربيعة.

وتقام مباراة العودة في استاد القاهرة الدولي وتنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.