فوز تاريخي لـ سيلتيك .. وثلاثية لـ دورتموند وسبارتا براج في دوري الأبطال

حقق بوروسيا دورتموند فوزًا متأخرًا أمام مضيفه كلوب بروج بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لدوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

واستمر التعادل السلبي حتى قبل النهاية بـ15 دقيقة.

نجح جايمي بينوي جتينس في تسجيل هدفين في الدقيقتين 76، و86، قبل أن يختتم سيهرو جيراسي أهداف فريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

شاهد ثنائية لاعب دورتموند المتألق جيمي غيتنز في مرمى كلوب بروج ⚽️⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/m6exbCnhGt — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 18, 2024

مواجهات دورتموند: كلوب بروج (خارج) - برشلونة (داخل) - ريال مدريد (خارج) - شاختار (داخل) - - سلتيك (داخل) - دينامو زغرب (خارج) - شتورم جراتز (داخل) - بولونيا (خارج)

مواجهات كلوب بروج: بوروسيا دورتموند (داخل) - مانشستر سيتي - يوفنتوس (داخل) - ميلان (خارج) - سبورتينج لشبونة (داخل) - سلتيك (خارج) - أستون فيلا (داخل) - شتورم جراز (خارج)

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واكتسح سيلتك الأسكتلندي ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بخمسة أهداف مقابل هدف.

سجل خماسية سلتيك ليام سكيلز في الدقيقة 17، وكيوكو فوروهاشي في الدقيقة 47، وأرني إنجليس في الدقيقة 56، ودايزين مايدا في الدقيقة 70، واختتم أهداف أصحاب الأرض أدم إدا في الدقيقة 87.

وسجل هدف الفريق السلوفاكي الوحيد كيفين فيمر في الدقيقة 60.

ونجح سيلتيك في تسجيل خمسة أهداف في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، إذ يرجع الرقم القياسي السابق لسيلتك حين حقق الفوز على حساب يوفنتوس 4-3 في أكتوبر 2001.

ليام سكاليس يعطي التقدم من رأسية قوية لسيلتيك#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/c8l3NTbJe5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 18, 2024

كيوكو فوروهاشي يبصم على الهدف الثاني في شباك سلوفان براتيسلافا#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/Ez7hVb2uj0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 18, 2024

مواجهات سيلتك: لايبزج (داخل) - بوروسيا دورتموند (خارج) - كلوب بروج (داخل) - أتالانتا (خارج) - يانج بويز (داخل) - دينامو زغرب (خارج) - براتيسلافا (داخل) - أستون فيلا (خارج)

مواجهات براتيسلافا السلوفاكي: سلتيك (خارج) - مانشستر سيتي (داخل) - بايرن ميونيخ (خارج) - ميلان (داخل) - أتلتيكو مدريد (خارج) - دينامو زغرب (داخل) - شتوتجارت (داخل) - جيرونا (خارج)

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وفي مواجهة أخرى، حقق سبارتا براج التشيكي فوزًا كبيرًا على حساب سالزبورج النمساوي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جينيرالي آرينا.

أحرز ثلاثية سبارتا براج كان كايرينين في الدقيقة الثانية، ثم أضاف فيكتور أولاتونجي الهدف الثاني في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين.

وفي الشوط الثاني اكتفى براج بهدف ثالث سجله الألباني كاظم لاسي في الدقيقة 58، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة.

مواجهات سبارتا براج: سالزبورج (داخل) - مانشستر سيتي (خارج) - إنتر (داخل) - أتلتيكو مدريد (داخل) - باير ليفركوزن (خارج) - فينورد (خارج) - بريست (داخل) - شتوتجارت (خارج)

مواجهات سالزبورج: سبارتا براجا (خارج) - باريس سان جيرمان (داخل) - ريال مدريد (خارج) - أتلتيكو مدريد (داخل) - باير ليفركوزن (خارج) - دينامو زغرب (داخل) - فينورد (خارج) - بريست (داخل)

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وفي مباراة أخرى تعادل بولونيا الإيطالي أمام ضيفه شاختار دونتسك الأوكراني سلبيا دون أهداف، لتكون أول مباراة في دوري الأبطال حتى الآن يغيب عنها هز الشباك، قبل أن تلحق به مباراة مانشستر سيتي، وإنتر.

وجمع بولونيا وشاختار نقطة وحيدة من المباراة الأولى.

مواجهات بولونيا: شاختار (داخل) - ليفربول (خارج) - بوروسيا دورتموند (داخل) - بنفيكا (خارج) - ليل (داخل) - سبورتينج لشبونة (خارج) - موناكو (داخل) - أستون فيلا (خارج)

مواجهات شاختار: بولونيا (خارج) - بايرن ميونيخ (داخل) - بوروسيا دورتموند (خارج) - أتالانتا (داخل) - أرسنال (خارج) - يانج بويز (داخل) - أيندهوفن (خارج) - بريست (داخل)

وبتلك النتائج انضم سبارتا براج، ودورتموند، وسيلتيك، إلى الفرق التي حققت الفوز في الجولة الأولى، ليحصدوا أول 3 نقاط بالتساوي مع بايرن ميونيخ، وأستون فيلا، ويوفنتوس، وليفربول، وريال مدريد، وسبورتنج لشبونة، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.

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