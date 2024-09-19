في ظهوره الأول بـ أبطال أوروبا.. خطأ فادح يُسقط جيرونا أمام باريس سان جيرمان

الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 00:09

كتب : FilGoal

موسى ديمبيلي - باريس سان جيرمان ضد جيرونا

كلف خطأ فادح نادي جيرونا الخسارة أمام باريس سان جيرمان في الظهو الأول للنادي الإسباني بدوري أبطال أوروبا.

وفاز باريس سان جيرمان على ضيفه جيرونا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وسجل نونو مينديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 بعد خطأ فادح من باولو جادزانيجا حارس جيرونا.

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وخاض جيرونا أولى مبارياته التاريخية بدوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثالث بالموسم المنصرم للدوري الإسباني.

وتقام البطولة بمشاركة 36 فريقا بدلا من 32 بنظام الدوري وليس من 8 مجموعات كما كان النظام سابقا.

وسيخوض كل فريق 8 مباريات 4 في ملعبه ومثلهم خارجه ضد فرق مختلفة وليس ذهاب وإياب كما كان يحدث في الماضي.

وسيتأهل أصحاب أول 8 مراكز مباشرة لدور الـ16 فيما يخوض أصحاب المراكز من 9 لـ24 ملحق لتحديد بقية المتأهلين.

فيما تودع بقية الفريق كل المنافسات الأوروبية ولن ينتقلوا للدوري الأوروبي.

وصف المباراة

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بضغط هجومي بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا.

وانطلق عثمان ديمبيلي من الجهة اليمنى وأرسل عرضية خطيرة أبعدها دفاع جيرونا من منطقة الخطورة.

ورد جيرونا عن طريق تسديدة قوية لدوني فان دي بيك تصدى لها دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان.

وغادر ماركو أسينسيو ملعب المباراة بعد تعرضه للإصابة وحل كولو مواني بدلا منه في الدقيقة 37.

ومع بداية الشوط الثاني كثف باريس سان جيرمان محاولاته لتسجيل هدف التقدم.

وسدد عثمان ديمبلي تسديدة صاروخية مرت أعلى مرمى جيرونا.

وأهدر ديزري دودو فرصة ثانية مؤكدة لباريس سان جيرمان بع انفراد تام بالمرمى.

وفي الدقيقة 90 أرسل نونو مينديز عرضية اصدمت بمدافع جيرونا ولم يستطع باولو جادزانيجا حارس جيرونا التعامل معها وسكنت الشباك بعد خطأ فادح منه.

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