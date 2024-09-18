سويلم: الأندية فضلت المصلحة العامة للكرة المصرية.. والدرع القديم سينتقل لمتحف الاتحاد

أشاد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية باجتماع الرابطة مع الأندية وتغليب المصلحة العامة من أجل الكرة المصرية.

واستقرت رابطة الأندية على إقامة موسم استثنائي من الدوري بإقامة 26 جولة فقط. (المزيد من التفاصيل)

وقال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "اليوم غلبت المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، ووجدنا رغبة كبيرة لتعديل مسار الكرة في مصر".

وتابع "إذا سارت الأمور بشكلها الطبيعي كنا سنبدأ الدوري في نهاية أكتوبر وننهي المسابقة في نهاية أغسطس، لكن الحمد لله الأندية استقرت على موسم مختلف".

وكشف ثروت سويلم "الدوري الممتاز سيكون 26 أسبوعا يبدأ في نهاية أكتوبر بينما تنتهي المسابقة في النصف الأول من شهر يونيو".

وواصل "تم الاتفاق مع شركة أوروبية لها خبرة كبيرة في تنظيم المسابقات، وأبلغناهم بعدد الفرق وهل من الممكن إقامة المسابقة بـ 18 فريقا بالنظام الطبيعي وتنتهي في شهر يونيو؟ وتم إبلاغنا أن ذلك من عاشر المستحيلات لذلك تم الاستقرار على النظام الاستثنائي".

وأوضح سويلم "الجميع وافق على دوري مكون من 26 أسبوعا لكن الاعتراض كان مسألة الهبوط".

أما عن تسليم الأهلي درع جديد للدوري كشف سويلم "درع الدوري القديم سينتقل إلى متحف اتحاد الكرة، وكان هناك إصرار من محمود الخطيب رئيس الأهلي على تواجد جماهير النادي في احتفالية تسلم الدرع الجديد لذلك حدث تنسيق مع الشركة الراعية".

واختتم تصريحاته "قرعة دوري الموسم الجديد ستكون في الأسبوع الأول من أكتوبر بتواجد الشركة الأوروبية".

ويستعد الأهلي لمواجهة جور ماهيا الكيني مساء السبت المقبل في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتوج بلقب الدوري المصري لموسم 2023 - 2024 وللمرة الـ 44 في تاريخه.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت في وقت سابق أن تأخر تسليم الدرع من الموسم الماضي جاء بطلب من الأهلي ليكون لاعبيه والمدرب حاضرين بعد حصولهم على فترة إجازة.