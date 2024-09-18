الكومي: الأهلي رفض تغيير لائحة الكأس ولن يشارك في النسخة المقبلة

أكد إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رفض تغيير لوائح كأس مصر.

ولا يحق للأهلي المشاركة في كأس مصر الموسم المقبل، بسبب انسحابه من النسخة السابقة، بحسب لائحة البطولة.

وأضاف الكومي في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "الأهلي أكد عدم مشاركة في النسخة المقبلة تطبيقا للوائح".

وكان ثروت سويلم عضو رابطة الأندية صرح: "نهائي كأس مصر بدون الأهلي والزمالك لم يكن بالشكل الذي يتمناه الجمهور".

وتضمنت تصريحات سويلم: "من الوارد تغيير لائحة المشاركة في كأس مصر من أجل مصلحة البطولة وليس لمجاملة الأهلي لكي يشارك في الكأس الموسم المقبل"، وهو ما اعتبرها الكومي إثارة للبلبلة.

واختتم عضو اتحاد الكرة حديثه: "كمسؤول في اتحاد الكرة أرى أن تطبيق اللوائح هو عدل للجميع".

وتوج بيراميدز ببطولة كأس مصر بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب زد بهدف نظيف.

ويعد الأهلي هو الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر بـ39 بطولة، يليه الزمالك بـ28 لقبا، ثم الاتحاد السكندري والترسانة بـ6 ألقاب لكل فريق، والإسماعيلي 4 بطولات.