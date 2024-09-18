خبر في الجول - حرس الحدود يتمم اتفاقه بشأن مدافع الداخلية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 - 22:51

كتب : عمرو نبيل

الداخلية - الزمالك - إيهاب سمير

أتم نادي حرس الحدود اتفاقه بشأن ضم إيهاب سمير مدافع نادي الداخلية خلال هذا الصيف.

ويمتد تعاقد إيهاب سمير مع نادي الداخلية حتى نهاية الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي حرس الحدود توصل إلى اتفاق مع الداخلية لضم إيهاب سمير بداية من الموسم المقبل.

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ويجيد إيهاب سمير اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وعاد حرس الحدود إلى الدوري الممتاز بعدما نافس الموسم المنصرم في دوري المحترفين.

وتأهل حرس الحدود للدوري الممتاز رفقة غزل المحلة وبتروجت.

فيما هبطت أندية: الداخلية وبلدية المحلة والمقاولون العرب.

واستقرت رابطة الأندية المصرية على إقامة الموسم الجديد من الدوري المصري بشكل جديد.

ولن يقام الدوري بالشكل الطبيعي من دورين بين الـ 18 فريقا في الدوري.

وكشفت رابطة الأندية المصرية عن قرارات اجتماعها مع أندية الدوري كالآتي:

- التعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم ووضع جدول الدوري في الموسم الجديد 2024 - 2025.

- إقامة مسابقة الدوري الممتاز من دور واحد والدور الثاني سيتم إقامته من مجموعتين.

- كل مجموعة ستضم 9 فرق ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 بدلا من 34 جولة.

- يهبط فريقان لدوري المحترفين بدلا من 3.

- إقامة اجتماع منتصف الموسم لتحديد شكل الموسم المقبل 2025 - 2026.

- قرعة الموسم الحالي ستقام في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وعلم FilGoal.com أنه من المقرر انطلاق مسابقة الدوري في نهاية أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع أن ينتهي الموسم المقبل قبل منتصف شهر يونيو القادم.

وكان قد تم تأجيل أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب إلى ديسمبر بدلا من إقامتها في الصيف.

إيهاب سمير الداخلية حرس الحدود
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